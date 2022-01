Koliko stane varovanje varovanih oseb

Naši varovanci

Jaša Jenull

Uredba o varovanju nekaterih oseb, prostorov in objektov je vrsto let ostajala nespremenjena, vlada v odhodu pa si jo je prilagodila dvakrat. Prvič že na prvi seji, 13. marca 2020, ko je 24-urno policijsko varovanje dodelila podpredsednikom vlade, gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku, nekdanji ministrici Aleksandri Pivec in obrambnemu ministru Mateju Toninu. Temu je varovanje pripadlo že po ministrski funkciji, enako kot notranjemu in zunanjemu ministru, Alešu Hojsu in Anžetu Logarju. Uredbo je vlada ponovno prilagodila že oktobra 2020, ko je Pivčevi zagotovila policijsko varstvo še tri mesece po odhodu iz vlade. S takratno spremembo si je 24-urno policijsko varovanje po prenehanju funkcije z enega meseca na tri podaljšal predsednik vlade. Trenutno je Janša, enako kot predsednik države Borut Pahor, varovan po višji stopnji od vseh prej omenjenih.