Aroganten nastop Snežiča

Manifestacija primitivne oholosti, napihovanja, žalitev in neskritega prezira do dela parlamenta

Nastop Roka Snežiča in njegove žene na preiskovalni komisiji, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in nezakonito financiranje SDS, si bomo dobro zapomnili po neverjetni manifestaciji primitivne oholosti, napihovanja, žalitev in neskritega prezira do dela parlamenta. Za Janševega davčnega svetovalca in sozapornika z Doba, kje sta stkala tesne vezi in simpatije, nič zares novega in presenetljivega glede njegovih manir. Kot zaslišan ni želel pojasniti ničesar o odnosih s predsednikom vlade, tudi ne s posojilodajalko SDS Dijano Đuđić ali Jeleno Sladojević in dobaviteljem državnih hitrih testov Klemnom Nicolettijem.

Vendarle pa je njegov nastop potrebno videti kot manifestacijo nečesa trajnejšega, že skoraj kot simbol samopašne arogance oblastnikov, kajti za trenutek si moramo predstavljati, da v državi ni pomemben »medicinski brat«, tako je Snežič posmehljivo imenoval poslanca Janija Möderndorferja, s katerim se kot dvakratni doktor on res ne more enakovredno pogovarjati, ampak »politični brat« premierja, ki je ravnokar parkiral svoj maserati na Trstenjakovi. In res ga je. Povedano drugače: Snežič je lahko takšen, kot je, vendar natanko zato, ker mu oblast daje krila, potrebno zaščito in politično in še kakšno pokritje.

Ime česa je?

Njegovo cinično zasmehovanje, ki mu je posnemajoče sledila žena, češ da »nima kaj odgovarjati« preiskovalni komisiji, je želelo učinkovati kot neverjeten prezir, čeprav ima omenjena komisija podobna pooblastila kot pravosodni organi. Dejansko se je verjetno v parlamentu oglasil le zato, ker mu je grozila prisilna privedba, sicer bi se prihodu najbrž izognil. Morda je pri tem računal tudi na prijateljsko uvidevnost predsednika komisije, moralno zloglasnega Gregorja Perića – in v takem pričakovanju na koncu res ni bil razočaran.

Bizarno je bilo na zaslišanju poslušati, da »kot podjetnik nima kaj odgovarjati parlamentarni komisiji«, kot da so iz preiskave po kakšnem členu zakona izključeni ravno podjetniki. Le zakaj bi bili? Vprašajmo se tudi, kakšen podjetnik da je? Uradno brez premoženja in bančnega računa! Samooklicani ekspert za davčne utaje, ki dolga leta oglašuje pri slovenskih medijih, svojčas tudi na 24ur.com in trenutno dnevno še vedno na Janševem Siolu, je med drugim proti trem novinarjem portala Necenzurirano vložil 39 zasebnih tožb zaradi razkrivanja njegovih poslov in vloge pri financiranju SDS.

Kdo bo sredi tovrstnih zastraševalnih manevrov plačal njegove odvetnike, če sam nima denarja, si zlahka predstavljamo. Na zaslišanje je prišel z majico in zaščitno masko, na katero je zabavljaško natisnil zasebno fotografijo poslanca Levice Mihe Kordiša; omenjenega je neuspešno tožil, ker ga je poslanec označil za goljufa, zato je njegov sicer cirkusantski nastop imel še dodaten infantilni priokus. Izzvani poslanec se je včeraj na njegov nastop odzval z novo, deloma ponovljeno trditvijo: »Je goljuf in polmilijonski davčni dolžnik, vpleten v mednarodno kriminalno združbo za pranje denarja, ki je od 2016 do danes obrnila 22 milijonov evrov«.

Ime česa je potemtakem Rok Snežič? Je kvintesenca trenutne oblasti, njena personifikacija. Ko je serijsko nonšalantno ponavljal ob vsakem vprašanju, da se ničesar ne spomni, ob tem pa je v rokah vrtel svoj mobilnik, to ni bil zgolj porog pravni državi in hramu demokracije, ampak znamenje nedelovanja, zanikanja in morda celo razpada demokracije kot takšne. Snežič je bil takšen, ker mu to omogoča prijateljevanje s predsednikom vlade in vladajočo SDS. Zlahka si predstavljamo, da je bil podoben patronom na Dobu. Upal si je početi tisto, česar si včasih, vsaj za kratek trenutek, ne drznejo storiti razni Hojsi, Mahniči, Grimsi, Perići, Pojbiči, Tanki, Počivalški, Kusteci, ko vsi po vrsti neskončno hrepeneče sanjajo o omamnem občutku napihnjenega monarha, privzdignjenega nad vse zakone in omejitve, ki na vsakogar norčavo in obenem grozeče gleda kot na svojega služabnika. Vsi okoli njega bodo že naslednji trenutek v hudi nemilosti, če so si drznili upirati. V tem smislu so na psihološki ravni samo nerealizirani Snežiči.

O deljenem mnenju

Pošten državljan bi pričakoval, da smo glede nedopustnosti, cinizma in arogance v nastopu zaslišanega in njegove žene lahko konsenzualno enotni: tako v deskripciji dogajanja kot v moralni presoji, da je tovrstno obnašanje nedopustno. Kakšna zmota, kajti tukaj je vedno javni servis RTV Slovenija, da nam pojasni, zakaj nimamo prav! V včerajšnjih Odmevih je voditeljica Tanja Starič uporabila staro ekvidistančno uravnoteževalno mantro: »Novih dejstev nismo slišali, je pa javno mnenje in politiko razdelilo Snežičevo vedenje v parlamentu.«

Še več, že v uvodni najavi Odmevov je ob novici podobno poudarila, da je njegov nastop »razdelil javno mnenje«; dvakrat torej povsem enak vsebinski akcent. Ampak o kakšnem razdeljenem mnenju se v resnici pogovarjamo? Kaj s tem skrivamo? Stališče predpostavlja, da obstajata dve enakovredni oceni Snežičevega sramotnega nastopa, ki sta diametralno nasprotni. Eno od teh poznamo, je povsem zadostno in sem ga pojasnil zgoraj: arogantno, demokraciji nevarno obnašanje, ki ga moramo obsoditi. Toda voditeljičina evfemistična dikcija se je znova znašla v funkciji bežanja pred opredelitvijo, ki ne dezavuira zgolj moralne presoje, ampak tudi same deskriptorje dogajanja v parlamentu.

Na ta način se lahko na RTV Slovenija še naslednjih sto let ali več pogovarjamo o »razdeljenem mnenju«, tako kot doslej. Če bo kakšna od strank popeljala državo v čisti fašizem, bo mnenje o tem zajamčeno vedno različno. Če bo premier povzročil kakršen koli mednarodni škandal ali nas popeljal v izolacijo, nič hudega: novinarji javnega servisa vedo, da so stališča o tem deljena. Če bo zaradi korupcije moral v zapor, bosta spet dva tabora in skrili se bodo zanju. Servilnost in bogaboječnost, morda pa tudi politični vpliv, bodo vedno poskrbeli za stališče, da so mnenja takšna in drugačna, mi pa se lahko svobodno odločimo, katero nam je bolj všeč. Vedno znova bomo na varni strani. No, kaj mi, novinarski kolektiv!

Ne, to res ni in ne sme biti profesionalno novinarstvo! Če odgovorni na RTV Sloveniji dopuščajo, da je bil Snežičev nastop simpatičen in moralno odgovoren, naj nam to bolj neposredno povedo: po čigavem mnenju, kako upravičenem? Tako kot to počnejo na Nova24TV. Plačniki RTV prispevka si takšnega grobega intelektualnega podcenjevanja ne dovolimo.

**Komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**