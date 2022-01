Sindikati za 16. februar napovedujejo stavko

Potezo vladne strani razumejo kot ponižujoč odnos do vseh ostalih zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki niso zdravniki in ki kljub ali ravno zaradi reševanja epidemiološke situacije vlagajo maksimalne napore pri opravljanju svojega poslanstva

Dveurna opozorilna stavka medicinskih sester v UKC Ljubljana 13. februarja 2018

© Borut Krajnc

Reprezentativni sindikati v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva so zaradi vladnega kršenja dogovora o nadaljevanju pogajanj napovedali stavko, ki se bo začela 16. februarja. Zahtevajo takojšen začetek pogajanj ter sprejem standardov skladno s stavkovnimi sporazumi iz leta 2018, so sporočili.

Skladno z novembra lani sklenjenim dogovorom o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva med sindikati in vlado bi se pogajanja morala nadaljevati najkasneje do 15. januarja, a do tega ni prišlo.

"Sindikati smo vladno stran večkrat pisno pozvali k začetku drugega kroga pogajanj, vladna stran pa z obvestilom o nepričetku drugega kroga pogajanj neposredno krši sklenjeni dogovor, ki ima naravo kolektivne pogodbe in katerega kršitev ima za posledico tudi plačano stavko v obeh dejavnostih," so zapisali v sporočilu za javnost.

"Sindikati smo vladno stran večkrat pisno pozvali k začetku drugega kroga pogajanj, vladna stran pa z obvestilom o nepričetku drugega kroga pogajanj neposredno krši sklenjeni dogovor, ki ima naravo kolektivne pogodbe in katerega kršitev ima za posledico tudi plačano stavko v obeh dejavnostih."

Izpostavili so, da je vlada že sprejela pogajalska izhodišča za pogajanja o spremembah v okviru kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, in sicer vsem enako in vsem za šest plačnih razredov, pogajalskih izhodišč za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter zdravstvene nege pa ne.

Pristojna ministra za zdravje Janez Poklukar in za delo Janez Cigler Kralj sta v sredo ob vladnem obisku Posavja pojasnjevala, da izhodišča za pogajanje še usklajujejo na ravni vlade.

V sindikatih zdravstva in socialnega varstva so razočarani in ogorčeni nad izhodišči, ki jih je za zdravnike in zobozdravnike sprejela vlada. "Potezo vladne strani razumemo kot ponižujoč odnos do vseh ostalih zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki niso zdravniki in ki kljub ali ravno zaradi reševanja epidemiološke situacije vlagajo maksimalne napore pri opravljanju svojega poslanstva," so še navedli.

"Potezo vladne strani razumemo kot ponižujoč odnos do vseh ostalih zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki niso zdravniki in ki kljub ali ravno zaradi reševanja epidemiološke situacije vlagajo maksimalne napore pri opravljanju svojega poslanstva."

Po navedbah sindikatov je novembrski dvig plač povzročil nastanek plačnih nesorazmerij znotraj timov in namen nadaljevanja pogajanj "je bil odprava teh nesorazmerij z dvigom plač tistim zaposlenim, ki v pogajanjih leta 2021 niso bili deležni dviga plač ali pa je bil ta dvig minimalen".

Ocenjujejo, da je vlada v že tako težke delovne pogoje s svojim ignoriranjem pozivov k pogajanjem vnesla nemir in povzročila krhanje medsebojnih odnosov v timu in s tem še dodatno spodbudila zaposlene, da odhajajo iz obeh dejavnosti. "Sindikati vladne nepripravljenosti na začetek pogajanj ne moremo razumeti drugače, kot da gre za namensko rušenje sistema javnega zdravstva in socialnega varstva," so zapisali.

O podrobnostih glede izvedbe stavke bodo javnost pravočasno obvestili, so napovedali.

"Sindikati vladne nepripravljenosti na začetek pogajanj ne moremo razumeti drugače, kot da gre za namensko rušenje sistema javnega zdravstva in socialnega varstva."

Stavko so sicer napovedali sindikat zdravstva in socialnega varstva, sindikat zdravstva in socialnega skrbstva, sindikat delavcev v zdravstveni negi, sindikat medicinskih sester Florence, sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam in sindikat kliničnega centra Ljubljana, sindikat farmacevtov Slovenije, sindikat laboratorijske medicine, sindikat sevalcev ter sindikat centrov za socialno delo.