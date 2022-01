Če bi bile v ZDA volitve danes, bi ponovno zmagal Biden

Sedanji ameriški predsednik Joe Biden ima v zadnji javnomnenjski anketi precej večjo podporo volivk in volivcev kot nekdanji predsednik Donald Trump

Predsedniška tekma: Trump vs. Biden na TV mreži ABC

© Elvert Barnes Photography / Flickr

Na predsedniških volitvah v ZDA bi sedanji predsednik, demokrat Joe Biden še vedno premagal bivšega predsednika, republikanca Donalda Trumpa. Biden ima sicer trenutno zelo nizko javno podporo. Biden bi v primeru, če bi bile sedaj volitve, dobil 43 odstotkov glasov, Trump pa 33 odstotkov, ugotavlja anketa pravne univerze Marquette.

V anketo so vključili tudi guvernerja Floride Rona DeSantisa, ki je za Trumpom drugi najbolj priljubljen politik med republikanci in doslej še ni zavrnil možnosti predsedniške kandidature leta 2024, ne glede na to, ali se bo zanjo morda odločil Trump. Biden ima v hipotetični tekmi z DeSantisom 41 odstotkov podpore, republikanec pa tako kot Trump 33 odstotkov.

Približno 18 odstotkov udeležencev ankete bi volilo nekoga drugega, okoli osem odstotkov pa sploh ne bi volilo. Le 29 odstotkov si želi nove Trumpove kandidature, 71 odstotkov Američanov pa si ga več ne želi v Beli hiši.

Po drugi strani je prav anketa samo med registriranimi volivci, ki jo je izvedel medij Politico, ugotovila, da bi Biden danes dobil 45 odstotkov podpore, Trump pa 44 odstotkov.

Anketa Harris ugotavlja, da ima Trump med republikanskimi volivci še vedno največ podpore. Za njegovo kandidaturo se je izreklo 57 odstotkov republikanskih udeležencev ankete, za DeSantisa pa le 11 odstotkov. Noben od drugih možnih republikanskih kandidatov ni dobil podpore, ki bi presegala deset odstotkov.