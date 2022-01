Mattarella ponovno izvoljen za italijanskega predsednika

Ko so v parlamentu našteli 505 glasov za Mattarello in je postalo jasno, da je izvoljen, se je v dvorani razlegel dolg aplavz

Dosedanji italijanski predsednik Sergio Mattarella je bil danes znova izvoljen za predsednika države. Volitve so potekale v parlamentu v Rimu, ko so našteli 505 glasov za Mattarello in je postalo jasno, da je izvoljen, pa se je v dvorani razlegel dolg aplavz.

Za nov mandat naj bi Mattarella prisegel 3. februarja, ko se mu izteče dosedanji sedemletni mandat.

80-letni Mattarella je sicer ves čas vztrajal, da se bo upokojil in da ga nov mandat ne zanima, a danes so ga predstavniki strank na čelu s premierjem Mariom Draghijem prepričali, da v dobro države ostane na položaju.

Stranke se namreč niso uspele zediniti okoli predsedniškega kandidata, državi pa je grozila politična nestabilnost.

Naj podprejo Mattarello so v osmem krogu glasovanja, ki se je začelo ob 16.30, svoje predstavnike pozvali Demokratska stranka, Gibanje pet zvezd, Živa Italija, Naprej Italija in Liga.

V dopoldanskem sedmem krogu glasovanja za predsednika, ko sicer še ni pristal na kandidaturo, je Mattarella dobil skoraj 400 glasov, v petek zvečer v šestem krogu pa 366.

Volitve so se začele v ponedeljek, niti levica niti desnica pa nista predstavili kandidata, ki bi lahko zbral dovolj podpore. V prvih treh krogih glasovanja je bila za izvolitev potrebna dvotretjinska večina, v nadaljnjih pa zgolj absolutna.

Mattarella je bil danes izvoljen za sedemletni mandat, vendar pa lahko, če želi, predčasno odstopi. Nekateri že omenjajo, da bi lahko na položaju ostal samo do volitev prihodnje leto, ter nato odprl pot premierju Mariu Draghiju na predsedniški položaj.

Edini predsednik doslej, ki je bil ponovno izvoljen, je bil Mattarellov predhodnik Giorgio Napolitano, ki je, da so rešili krizo, leta 2013 na položaju ostal še dve leti drugega mandata, do januarja 2015.

Vloga predsednika v Italiji je predvsem protokolarna, ima pa precejšno težo in vlogo v času političnih kriz. Lahko namreč razpusti parlament, izbere predsednika vlade oziroma zavrne mandat šibki koaliciji.

Po današnji izvolitvi Mattarelle na mestu premierja ostaja Draghi. Ta je bil sicer med možnimi kandidati za predsednika in bi verjetno dobil dovolj podpore, a bi to pomenilo, da bi se izpraznil premierski položaj, kar bi Italijo v času okrevanja po pandemiji spravilo v vladno krizo.

V Italiji predsednika voli 1009 elektorjev, to so člani obeh domov parlamenta ter predstavniki dežel.

