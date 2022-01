KUL + Golob s skoraj 40 odstotki podpore, SDS + NSi s pol manj

Zadnja javnomnenjska raziskava, ki jo je za Dnevnik in Večer opravila Ninamedia

Na aprilskih državnozborskih volitvah bi stranka SDS prejela 18,5 odstotka glasov volilnih upravičencev, kaže javnomnenjska raziskava, ki jo je za Dnevnik in Večer opravila Ninamedia. Drugo mesto bi s 16,2 odstotka glasov zasedla stranka Gibanje Svoboda Roberta Goloba, tretja pa bi bila SD s 9,9 odstotka glasov.

Na četrto mesto bi se s 6,1 odstotka glasov uvrstila Levica. Peta bi bila NSi, ki bi prejela 4,5 odstotka glasov. Šesta bi bila LMŠ, ki bi prejela 3,9 odstotka glasov, sedma pa SAB s 3,2 odstotka glasov.

To pomeni, da bi Koalicija ustavnega loka (KUL: LMŠ, SD, Levica + SAB) in Golobova stranka Gibanje Svoboda na volitvah dobili skoraj 40 odstotkov podpore volivk in volkvcev, od strank iz Janševe tretnutne vladne koalicije pa bi parlamentarni prag prestopili zgolj SDS in NSi, ki imata skupaj pol manj podpore oziroma zgolj 20 odstotkov.

Ostale stranke bi skupaj prejele 8,9 odstotka glasov, a parlamentarnega praga ne bi prestopile. Med njimi bi gibanje Povežimo Slovenijo prejelo 2,6 odstotka glasov. Naša dežela bi prejela 1,9 odstotka, LIDE pa 1,8 odstotka glasov. Druge stranke bi prejele odstotek ali manj glasov.

Po raziskavi se bo 63 odstotkov vprašanih volitev zagotovo udeležilo. Da bodo verjetno šli na volitve, je odgovorilo 15,4 odstotka vprašanih. 2,3 odstotka vprašanih je odgovorilo, da se jih bo morda udeležilo, 2,3 odstotka pa, da se jih verjetno ne bodo udeležili. Zagotovo se volitev ne bo udeležilo 6,6 odstotka vprašanih. 12,1 odstotka vprašanih pa je odgovorilo, da tega ne ve.

V anketi Ninamedia Volitve 2022, ki jo je ta izvedla med 25. in 27. januarjem, v njej pa je sodelovalo 1050 ljudi, 28,9 odstotka vprašanih svoje izbire ni želelo razkriti oz. niso vedeli, koga bi volili.

