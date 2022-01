Sokol in Golob

Nadaljevanje Sokola in Golobice

© Mladinamit

Kdo je sokol, ki nadvlada golobji svet? Kdo premaga goloba in osvoji srce golobice? Vse to in še več se je zgodilo že v prvencu Sokol in Golobica, epski romanci Lovra Matiča v zbirki Viharji srca. Sedaj, po petnajstih letih, pa sledi dolgo pričakovano fluidno nadaljevanje Sokol in Golob. Komaj čakamo. Bo sokol strejt, bi, gej, fluid, trans, pan ali queer? Ni važno, važno, da premaga goloba.

Tvit sokola Janeza

© Twitter / Mladinamit

Sokol in Golob danes

© Toto / Lovro Matič