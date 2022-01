Socialisti na Portugalskem z absolutno večino v parlamentu

Stranka je prejela 41,6 odstotka glasov in si tako zagotovila 117 od 230 sedežev v parlamentu

Portugalska vladajoča socialistična stranka (PS) premierja Antonia Coste, ki je doslej vodila manjšinsko vlado, je na predčasnih volitvah v nedeljo osvojila absolutno večino. Stranka je prejela 41,7 odstotka glasov in si zagotovila 117 od 230 sedežev v parlamentu.

Premier Costa je obljubil dialog in zagotovil, da bo vladal za vse Portugalce: »Absolutna večina ne pomeni absolutne moči. Ne bomo vladali sami.« Največja opozicijska, socialdemokratska stranka (PSD) Ruija Ria, je prejela malo manj kot 28 odstotkov glasov in s tem 71 sedežev v parlamentu. Skrajno desničarska populistična stranka Chega (Dovolj), ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah, leta 2019, prvič vstopila v parlament z enim poslancem po 1,3-odstotni podpori, je sedaj postala tretja najmočnejša parlamentarna stranka. Osvojila je namreč nekaj več kot sedem odstotkov glasov, s čimer ji pripada 12 poslancev.

Predčasne parlamentarne volitve - redni mandat bi se končal oktobra 2023 - je predsednik države Marcelo Rebelo de Sousa razpisal novembra lani, potem ko Costa v parlamentu ni uspel zagotoviti podpore za predlog proračuna za letošnje leto, ki ga je pripravila njegova manjšinska vlada. Da proračun ni bil sprejet, se je zgodilo prvič od vzpostavitve demokracije leta 1974 po več desetletjih desničarske diktature.

So pa razmere na Portugalskem, v luči supervolilnega leta v Sloveniji, zanimive še iz enega vidika. Portugalci so se namreč tokrat, po predsedniških in lokalnih volitvah, na volišča odpravili že tretjič od začetka pandemije covida-19. Vsakič so veljali strogi ukrepi za zajezitev okužb, tudi tokrat. Ker je zaradi bolj nalezljive koronavirusne različice omikron v karanteni oz. izolaciji več kot milijon Portugalcev, so prvič omogočili oddajo glasu tudi okuženim in tistim v karanteni zaradi visoko tveganega stika. Oblasti so jih pozvale, naj glas oddajo v zadnji uri volitev.

