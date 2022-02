Za potrditev okužbe dovolj pozitiven hitri antigenski test

Na brezplačno PCR-testiranje bo mogoče le še z napotilom zdravnika

Janez Poklukar, minister za zdravje RS v tretji Janševi vladi

"Od 1. februarja bodo v Sloveniji veljale spremembe protokola testiranja na okužbo z novim koronavirusom," je napovedal minister za zdravje Janez Poklukar. Med drugim bo za potrditev okužbe dovolj pozitiven hitri antigenski test, na brezplačno PCR-testiranje pa bo mogoče le še z napotilom zdravnika.

S 1. februarjem Slovenija uvaja slovensko covidno potrdilo o hitrem pozitivnem testu. Kot je poudaril minister, se bo potrdilo sicer preverjalo z isto aplikacijo kot evropsko digitalno covidno potrdilo, vendar bo veljalo samo v Sloveniji in se z njim ne bo dalo prehajati v druge države.

Vse osebe s pozitivnim hitrim antigenskim testom, ne glede na to, ali imajo simptome ali ne, imajo tako potrjeno okužbo s koronavirusom. Če je je test negativen, a ima oseba simptome, se mora izolirati za 72 ur. Če so po tem času simptomi še vedno prisotni, je treba ponovno opraviti hitri test. Če je ta pozitiven, gre za potrjeno okužbo, v nasprotnem primeru pa naj se oseba obrne na izbranega osebnega zdravnika.

Na PCR-testiranje bo osebo napotil osebni zdravnik oziroma zdravnik, ki obravnava bolnika. V to skupino sodijo predvsem kronični bolniki, nosečnice, imunsko oslabljene osebe in otroci, ki imajo povečano tveganje za težji potek covida-19, je še pojasnil Poklukar.

PCR-testiranje je sicer še vedno dostopno za samoplačnike, ki bi test potrebovali iz drugih razlogov kot zdravstvenih, npr. za prehajanje državnih meja.

"Prejšnje spremembe so nam omogočile, da smo bili kos situaciji," je na včerajšnji novinarski konferenci dejal minister Poklukar. Laboratoriji so z reorganizacijo in z zadnjimi močmi zmogli zagotoviti vse rezultate PCR-testov, je dejal Poklukar. Po njegovih besedah bodo z novo spremembo ukrepe prilagodili tako, da bomo ljudje lažje živeli z virusom.

Sprememba testiranja je, kot pravi Poklukar, namenjena obvladovanju virusa, zaščiti zdravstvenega sistema, zaščiti zaposlenih v zdravstvenem sistemu pred izgorelostjo, enostavni dostopnosti prebivalcev in smotrni porabi sredstev.

Po do sedaj znanih podatkih je lažno pozitivnih približno pet odstotkov hitrih antigenskih testov. Poudaril je tudi pomen profesionalnih odvzemov brisov na hitrem testiranju. "To je podlaga za uspešnost končnega rezultata," je izpostavil. Dodal je, da zaradi spremembe protokola ne pričakuje odstopanj glede na prejšnje dni.

Minister Poklukar je izpostavil tudi države, ki za potrjevanje okužbe že priznavajo hitre angtigenske teste in ne zgolj PCR-testiranja. Te so Španija, Švedska, Danska, Finska, Hrvaška, Ciper, Češka, Norveška, Slovaška, Italija, Litva, Madžarska. Nemčija in Avstrija to še načrtujeta.

Ob tem je poudaril, da so ukrepi in protokoli ves čas na prepihu in se prilagajajo in spreminjajo, kot se prilagaja in spreminja virus. Tudi covid-19 je danes drugačna, kot je bila pred dvema letoma, je dejal. Ob tem je državljane prosil za potrpljenje in pozval k doslednemu upoštevanju ukrepov in stroke.

Natančneje določeni tudi tipi zaščitnih mask

Vlada je na dopisni seji že novelirala odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb, s katerim za priznanje prebolevnosti uvaja hitri antigenski test, opravljen od 1. februarja.

Kot so zapisali v sporočilu po dopisni seji vlade, je strokovna svetovalna skupina ministra za zdravje v mnenju iz 17. januarja ocenila, da je v trenutni epidemiološki situaciji to sprejemljivo, bo pa potrebno prilagajanje glede na epidemiološko situacijo, saj se občutljivost hitrih antigenskih testov z manjšo prevalenco zmanjša.

S spremembo odloka je sicer vlada natančneje določila tudi tipe zaščitnih mask, in sicer, kot so navedli, na podlagi priporočila strokovne skupine iz 24. januarja. Tako je v zaprtih javnih prostorih, kot tudi na odprtih javnih krajih oz. prostorih, če ni mogoče zagotoviti ustrezne medosebne razdalje, obvezna uporaba kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa FFP2 ali maske tipa FFP3. Doslej je odlok določal uporabo kirurške maske ali maske tipa FFP2.

Ob novih pravilih glede veljavnosti evropskega digitalnega covidnega potrdila o cepljenju, ki stopajo v veljavo s 1. februarjem, pa so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) v zapisu na svoji spletni strani pojasnili, da je na voljo nova aplikacija za preverjanje evropskih digitalnih covidnih potrdil.

Priporočajo, da si uporabniki aplikacije za preverjanje potrdil namestijo slovensko aplikacijo, ki upošteva pogoje, veljavne v Sloveniji. Pred nameščanjem nove mobilne aplikacije pa morajo uporabniki odstraniti staro aplikacijo.

