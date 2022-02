Po sledeh slovenskih odpadkov

Novinarji Oštra so v projektu Smetosled 30 bolj in manj običajnih gospodinjskih odpadkov opremili s sledilnimi napravami, da bi preverili sistem ravnanja z odpadki

© Matej Povše

Gospodinjske in nevarne odpadke, plastično in aluminijasto embalažo, steklo, elektroniko, gume, sveče, oblačila in številne kosovne odpadke so novinarji centra za preiskovalno novinarstvo Oštro odložili v zabojnike in zbirne centre po državi.

Geolokacijski podatki sledilne naprave, ki so jo skrili v prazno embalažo jogurta in jo odvrgli na Petrolovem bencinskem servisu v Kozini, so razkrili, da so delavci odpadke iz koša za ločeno odlaganje embalaže stresli v zabojnik z mešanimi komunalnimi odpadki. Končali so namreč v centru za ravnanje z odpadki v Sežani, ki iz bencinskega servisa odvaža le mešane komunalne odpadke.

Na Petrolu so po preverjanju ugotovili, da na bencinskem servisu niso imeli ustreznega zabojnika za odpadno embalažo, v katerega bi lahko ločeno pretresali vsebino košev z embalažo. Pozneje so Oštru sporočili, da so za ločeno zbiranje odpadkov na servisu v Kozini postavili nov zabojnik za odpadno komunalno embalažo. Napovedali so tudi preverbo drugih bencinskih servisov družbe.

Na Oštru so s sledilnimi napravami opremili več tekstilnih odpadkov. Eden od teh, raztrgani nahrbtnik, je iz Pomurja prek Madžarske in Zagreba pripotoval v reško pristanišče, kjer se je za njim izgubila sled.

Med mešanimi komunalnimi odpadki pa pristane tudi večina odpadnih oblek, saj ločeno zbiranje za zdaj še ni predpisano. Od januarja 2025 bodo države članice EU sicer morale zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov iz tekstila.

V zbirnem centru na Vrhniki so prazno embalažo insekticida oddali med nevarne odpadke, saj je bila aktivna snov v njem nevarna za zdravje in okolje. Vendar se je po preverjanju izkazalo, da je koncentracija aktivne snovi manjša od praga, ki ga za nevarne odpadke določa področna evropska direktiva.

V komunalnem podjetju Vrhnika so kljub temu presodili, da gre za nevaren odpadek, embalaža pa je končala v sežigu v Avstriji. Iz podjetja so za Oštro pojasnili, da se v primeru dvomov »vedno odločamo v prid naravi oziroma okolju«.

Na Oštru so preverili tudi odzivnost inšpektoratov z okolje. Na divje odlagališče v Ljubljani so odvrgli izrabljeno avtomobilsko gumo, opremljeno s sledilno napravo. Mestni inšpektorat je po prijavi odlagališča v dvanajstih dneh izdal odločbo občinskemu komunalnemu podjetju, ki je odlagališče očistilo, odpadke pa je kmalu zatem prepeljalo v zbirni center na Barju.

