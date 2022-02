»Nekateri dogodki se ne bi bili smeli odviti«

Nove podrobnosti niza zabav na Downing Streetu v času ustavitve javnega življenja

Boris Johnson

© Wikimedia Commons

V Veliki Britaniji je bilo včeraj objavljeno težko pričakovano poročilo o zabavah na Downing Streetu v času ustavitve javnega življenja. Poročilo ugotavlja več napak, med drugim zdrsov v vodenju in napačnih presoj na različnih ravneh vladnega in premierjevega kabineta, češ da nekateri dogodki ne bi bili smeli biti dovoljeni. Premier Boris Johnson se je opravičil.

Poročilo, ki je bilo objavljeno v uvodni različici, je pripravila visoka uradnica Sue Gray, ki je preiskala 16 družabnih srečanj, ki so se na Downing Streetu odvila leta 2020 in lani, med drugim naj bi imel premier Boris Johnson rojstnodnevno zabavo.

Opravila je pogovore z več kot 70 ljudmi, a kot je danes sporočila, je pri tem, kaj lahko pove, izjemno omejena zaradi policijske preiskave dogodkov, ki še poteka.

Ugotavlja pa, da je glede na zahteve, ki jih je v boju za ustavitev širjenja novega koronavirusa do javnosti imela vlada, "nekatera ravnanja v zvezi s temi srečanji težko upravičiti".

Nekatera so predstavljala "resen neuspeh" pri upoštevanju visokih standardov, ki se pričakujejo od vladnih uslužbencev, prav tako je bilo premalo premisleka deležno vprašanje, kako primerni so ti dogodki in kako bi bili sprejeti.

Poročilo, ki je bilo objavljeno v uvodni različici, je pripravila visoka uradnica Sue Gray, ki je preiskala 16 družabnih srečanj, ki so se na Downing Streetu odvila leta 2020 in lani, med drugim naj bi imel premier Boris Johnson rojstnodnevno zabavo.

Ugotavlja napake pri vodenju in v presoji na različnih ravneh Downing Streeta. "Nekateri dogodki se ne bi bili smeli odviti. Drugi se ne bi bili smeli razviti tako, kot so se," je dejala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V 12 strani dolgem poročilu, za pripravo katerega je pregledala spletno pošto, tekstovna sporočila in zabeležene prihode in odhode na Downing Streetu, je bila kritična tudi do "čezmernega uživanja alkohola" ob različnih priložnostih.

Ločeno preiskavo dogajanja je sicer sprožila tudi policija, ki bo pod drobnogled vzela 12 dogodkov. Obstaja možnost, da bi lahko tisti, ki so se jih udeležili, vključno s premierjem Borisom Johnsonom, prejeli globo zaradi kršenja ukrepov za omejitev širjenja novega koronavirusa.

Jeza politikov in ljudi nad razkritji, ki so v zadnjih tednih curljala v javnost, so ogrozila Johnsonov položaj. Opozicija in tudi nekateri člani vladajočih konservativcev ga obtožujejo, da je lagal parlamentu o tem, kaj je vedel o zabavah v svoji rezidenci.

Tudi po objavi poročila so se v parlamentu zvrstili pozivi k njegovemu odstopu, zlasti iz vrst opozicijskih laburistov, a je Johnson pred poslanci zatrdil, da ostaja na položaju.

Se pa je tudi opravičil za "stvari, ki jih nismo naredili prav" in "način, kako smo se s tem soočili". Zatrdil je, da razume jezo ljudi, saj da je bila pandemija težka za vse in so vsi sprejemali izjemne žrtve, opravičilo pa da zato ni dovolj.

Napovedal je niz sprememb pri upravljanju na Downing Streetu, pa tudi vnovično presojo trenutno veljavnega pravilnika glede obnašanja javnih uslužbencev. V prihodnjih dneh naj bi sledilo še več naznanil z namenom izboljšanja delovanja vlade. "Razumem in bom ukrepal," je dejal po poročanju britanskega BBC.

1vqey9hWTxs

VeH3r7sCh30

WJnH1x66dXo

o4bFKMQNcWo