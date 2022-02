Ob 50. obletnici krvave nedelje

U2 so se z videom poklonili 26 neoboroženim protestnikom, na katere so 30. januarja leta 1972 v severnoirskem mestu streljali britanski vojaki

© Luuk Denekamp / Flickr

Irska skupina U2 je ob 50. obletnici t. i. krvave nedelje objavila nov video posnetek akustične izvedbe njihove skladbe Sunday Bloody Sunday, ki je izšla leta 1983 na albumu War. Z videom so se poklonili 26 neoboroženim protestnikom, na katere so 30. januarja leta 1972 v severnoirskem mestu Londonderry streljali britanski vojaki.

Na posnetku nove različice klasike sta pevec skupine U2 Bono in kitarist The Edge. Akustični nastop sta posnela in objavila na Instagramu skupine s sporočilom: "30. januar 2022 - Z ljubeznijo, Bono & Edge."

Krvava nedelja je eden najbolj bolečih dogodkov v več kot treh desetletjih nasilja med katoliškimi nacionalisti in protestantskimi unionisti. Na ta dan so britanski vojaki na mirnem katoliškem shodu za državljanske pravice v Londonderryju ubili 13 ljudi, eden pa je poškodbam podlegel pozneje. Takrat je vojska napačno navajala, da so na Britance streljali pripadniki skrajne Irske revolucionarne armade (Ira).

Prelivanje krvi je v treh desetletjih zahtevalo 3500 življenj in se je v veliki meri končalo s podpisom mirovnega sporazuma na veliki petek leta 1998.

V živo posneta različica skladbe Sunday Bloody Sunday je med drugim del zaključne špice filma Krvava nedelja iz leta 2002, dokumentarne drame, ki pripoveduje o tragični zgodbi.

