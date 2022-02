Razpis za direktorja TV Slovenija

Vodstvo RTV je spremenilo tudi pogoje za imenovanje in razrešitev urednika spletne strani MMC

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough v času tretje Janševe vlade

Radiotelevizija Slovenija (RTVS) je danes objavila razpis za direktorja Televizije Slovenija (TVS) za štiriletni mandat. S kadrovskimi zadevami RTVS pa je povezana tudi sprememba pogojev za imenovanje in razrešitev urednika uredništva za nove medije v MMC, ki jo je generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough objavil v ponedeljek. Na to so se že odzvali aktivi in sindikati novinarjev na RTV Slovenija, ki so opozorili na to, da so ogorčeni nad načinom, kako se je poseglo v izvedbeni akt o delovanju MMC, v delu, kjer je določen način imenovanja urednika uredništva. Namreč po novem generalni direktor za imenovanje urednika MMC ne bo več potreboval soglasja odgovornega urednika informativnega in razvojno eksperimentalnega programa Radia Slovenija, ampak bo zadostovalo zgolj njegovo nezavezujoče mnenje.

"Na razpis za direktorja TVS se lahko prijavijo kandidati z univerzitetno izobrazbo, ki imajo najmanj pet let delovnih izkušenj z referencami o uspešnosti v kulturno-umetniški dejavnosti oziroma v dejavnostih, povezanih z javnimi glasili. Poznati morajo problematiko RTV-dejavnosti in imeti organizacijske in vodstvene sposobnosti," je napisano v razpisu za direktorja televizije, obenem pa je dodano, da kandidati "ne smejo biti poslanci DZ ali funkcionarji katere od političnih strank in ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTVS".

Kandidati morajo vlogi priložiti program dela in vizijo razvoja TVS za obdobje od leta 2022 do leta 2026. Rok za prijavo na razpis je 28. februar. Direktorja TVS v skladu z zakonom o RTVS imenuje generalni direktor na osnovi javnega razpisa po pridobitvi predhodnega soglasja programskega sveta RTVS.

TVS je brez direktorja s polnimi pooblastili, odkar je generalni direktor RTVS s tega mesta lani poleti razrešil Natalijo Gorščak. Za v. d. direktorja je septembra imenoval Valentina Areha.