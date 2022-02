Facebook ne bo imel svoje kriptovalute

Diem je mrtev

Mark Zuckerberg, prvi mož korporacije Facebook

© JD Lasica / Flickr

Ameriški tehnološki velikan Facebook bo ustavil projekt uvajanja digitalne valute diem, sprva imenovane libra, ki je močno skrbel regulatorje, je sporočil v ponedeljek. Hkrati je napovedal prodajo svoje za to vzpostavljene tehnologije v vrednosti 182 milijonov dolarjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški izvršni direktor Diem Networks Stuart Levey je v izjavi dejal, da je pobuda napredovala, a "je kljub temu iz našega dialoga z zveznimi regulatorji postalo jasno, da se projekt ne more premakniti naprej". V prihodnjih tednih združenje Diem in njegove hčerinske družbe zato pričakujejo likvidacijo, so zapisali v izjavi združenja.

Njihovo tehnologijo - razvojno, uvajalno in operativno infrastrukturo ter orodja za vodenje plačilnega omrežja, ki temelji na blockchainu, za plačila in čezmejna bančna nakazila - je kupila družba Silvergate Capital Corporation v Kaliforniji, posel pa je vreden 182 milijonov dolarjev.

Zamisel, da bi Facebook vzpostavil kriptovaluto, je bila za regulatorje nesprejemljiva, je dogajanje komentiral analitik Rob Enderle iz skupine Enderle. "Jasno so dali vedeti, da Facebooku ne zaupajo niti glede njegove osnovne dejavnosti in da ga tako zagotovo ne bodo pustili v denarni posel," je spomnil. "Kolikor lahko sklepam, je Diem mrtev," je dodal Enderle.

Facebook je načrte za vzpostavitev kriptovalute in plačilnega sistema libra razkril leta 2019, takrat še v partnerstvu z velikani, kot so PayPal, Visa in Mastercard, s tem pa takoj sprožil številne kritične odzive v zvezi z varnostjo in zanesljivostjo tovrstnega zasebnega omrežja.

Facebook je načrte za vzpostavitev kriptovalute in plačilnega sistema libra razkril leta 2019, takrat še v partnerstvu z velikani, kot so PayPal, Visa in Mastercard, s tem pa takoj sprožil številne kritične odzive v zvezi z varnostjo in zanesljivostjo tovrstnega zasebnega omrežja.

Razvil je tehnologijo, nato pa je nadzor nad projektom zaupal neodvisnemu subjektu, združenju Libra s sedežem v Ženevi. Po prebegu več velikih partnerjev je zavezništvo zmanjšalo svoje ambicije, konec leta 2020 pa se je preimenovalo v Diem.

T. i. stablecoin - vrsta digitalnega denarja, ki je vezan na druge vrste sredstev - ni bil nikoli lansiran, prav tako doslej ni bilo jasno, kaj bo s povezanimi načrti, da bo Meta, Facebookovo matično podjetje, vzpostavila virtualno denarnico za shranjevanje kriptovalute.

"Kombinacija izdajatelja kovancev ali ponudnika denarnice in zasebnega podjetja bi lahko povzročila prekomerno koncentracijo gospodarske moči," so v poročilu za leto 2021 zapisali ameriški regulatorji.

Priljubljenost kriptovalut medtem raste. Evropska centralna banka je julija na to odgovorila s pilotnim projektom za oblikovanje digitalnega evra. Centralne banke se odzivajo tudi na povečano povpraševanje po možnostih digitalnega plačevanja, saj se uporaba gotovine tudi zaradi pandemije covida-19 še naprej zmanjšuje.

1heq9EBOVcc