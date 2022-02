Znani nekateri kandidati za Nobelovo nagrado za mir

Nominacije so se zaključile v ponedeljek, nagrajenec za leto 2021 pa bo znan oktobra

Med kandidati je tudi Svetlana Tihanovska, voditeljica beloruske opozicije

© Wikipedia

Med kandidati za letošnjo Nobelovo nagrado za mir, ki so jih podprli norveški poslanci, so britanski televizijski voditelj David Attenborough, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska in drugi. Nominacije so se zaključile v ponedeljek, nagrajenec za leto 2021 pa bo razglašen oktobra.

Kandidate za Nobelovo nagrado lahko predlaga na tisoče ljudi, od poslancev parlamentov po vsem svetu do nekdanjih dobitnikov nagrad. Norveški poslanci so bili pri imenovanju kandidatov od leta 2014, z izjemo leta 2019, uspešni, saj jim je uspelo izbrati zmagovalca, vključno z lansko nagrajenko Marijo Resso, poroča tiskovna agencije Reuters na svoji spletni strani.

Norveški Nobelov odbor, ki izbira dobitnike, nominacij ne komentira niti jih ne razkriva. Tako imena predlagateljev kot neuspešnih kandidatov 50 let ohranja v tajnosti. Kljub temu pa se nekateri predlagatelji, kot so norveški poslanci, pogosto odločijo razkriti svoje izbrance.

95-letni David Attenborough, znan po prelomnih televizijskih serijah, ki prikazujejo svet narave, je bil nominiran skupaj z Medvladno znanstveno-politično platformo za biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve, ki za oblikovalce politik ocenjuje stanje biotske raznovrstnosti po svetu.

"Nominirana sta bila zaradi njunih prizadevanj za osveščanje o naravni raznovrstnosti Zemlje in za njeno zaščito, ki je predpogoj za trajnostno in miroljubno družbo," je dejala predlagateljica Une Bastholm, voditeljica norveške stranke Zelenih.

V zadnjih dveh letih je bila pandemija covida-19 v ospredju dogajanj, tako da je tudi letos bil nominiran WHO, ki ima vodilno vlogo v boju proti njej.

Izgnana voditeljica beloruske opozicije Svetlana Tihanovska je bila že drugo leto zapored nominirana za pogumno, neutrudno in miroljubno delo za demokracijo in svobodo v svoji domovini, pa je povedal poslanec Haarek Elvenes.

Norveški Nobelov odbor, ki izbira dobitnike, nominacij ne komentira niti jih ne razkriva. Tako imena predlagateljev kot neuspešnih kandidatov 50 let ohranja v tajnosti. Kljub temu pa se nekateri predlagatelji, kot so norveški poslanci, pogosto odločijo razkriti svoje izbrance.

Norveški poslanci so nominirali še številne druge, med njimi papeža Frančiška zaradi njegovih prizadevanj za reševanje podnebne krize ter prizadevanj za mir in spravo. Tuvalujski zunanji minister Simon Kofe si je zaslužil imenovanje zaradi svojega dela pri opozarjanju podnebne spremembe.

Nobelovo nagrado za mir so v preteklosti že prejeli okoljevarstveniki, med njimi kenijska aktivistka Wangari Maathai, Medvladni odbor za podnebne spremembe in nekdanji ameriški podpredsednik Al Gore.

Med kandidati je bila imenovana tudi mjanmarska vlada nacionalne enotnosti, vlada v senci, ki so jo lani oblikovali nasprotniki vojaške hunte, potem ko je bila v državnem udaru pridržana nekdanja predsednica vlade Aung San Suu Kyi. Na seznamu kandidatov pa so še zaprti ruski disident Aleksej Navalni, Mednarodno kazensko sodišče v Haagu, WikiLeaks in Chelsea Manning, zveza Nato, humanitarna organizacija CARE, iranski zagovornik človekovih pravic Masih Alinedžad in Arktični svet, medvladni forum za sodelovanje arktičnih držav.

eS8hJ0I6PTg