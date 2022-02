Amnesty International: Izrael nad Palestinci izvaja apartheid

Apartheid se v državi izvaja na sistematičen in zelo institucionaliziran način, menijo v organizaciji za človekove pravice Amnesty International

Protest za priznanje Palestine pred Državnim zborom v Ljubljani leta 2014

Organizacija za človekove pravice Amnesty International je obsodila Izrael, da izvaja sistem represije in prevlade nad Palestinci, da bi s tem prinesel koristi judovskim Izraelcem. Apartheid se v državi izvaja na sistematičen in zelo institucionaliziran način, so sporočili iz Amnesty International.

Pred letom dni je izraelska organizacija za človekove pravice B'Tselem sporočila, da je izraelska politika zasnovana za uveljavljanje judovske prevlade od reke Jordan do Sredozemskega morja in ustreza opredelitvi apartheida. Podporo tej trditvi je aprila kot prva mednarodna organizacija za človekove pravice izrazila skupina Human Rights Watch s sedežem v New Yorku.

Raziskava organizacije Amnesty International prav tako temelji na prejšnjih pozivih in trdi, da apartheid, ki ga uveljavlja Izrael, obstaja tako na zasedenih palestinskih ozemljih kot v samem Izraelu, kjer arabski državljani predstavljajo več kot 20 odstotkov prebivalstva.

"Ne glede na to, ali živijo v Gazi, vzhodnem Jeruzalemu in preostalem delu Zahodnega brega ali v samem Izraelu, so Palestinci obravnavani kot manjvredna rasna skupina in so jim sistematično kratene pravice," je v izjavi za javnost dejala generalna sekretarka Amnestyja Agnes Callamard in obsodila izraelsko kruto politiko segregacije, razlaščanja in izključevanja na vseh ozemljih pod njegovim nadzorom.

Agnes Callamard,

generalna sekretarka Amnesty International

Poročilo opozarja, da se segregacija izvaja na sistematičen in zelo institucionaliziran način z zakoni, politikami in praksami, katerih namen je preprečiti Palestincem, da bi na ozemlju Izraela in na zasedenih palestinskih ozemljih uveljavljali in uživali enake pravice kot judovski Izraelci.

Amnesty poudarja, da izraelskega ravnanja s Palestinci ne primerja z razmerami v Južni Afriki v času apartheida, a vseeno izraelsko ravnanje in politika izpolnjujeta merila za zločin apartheida, kot ga opredeljuje mednarodno pravo.

Callamard je povedala, da arabski državljani Izraela ne doživljajo apartheida na enak način kot Palestinci v Gazi, a to ne pomeni, da režim apartheida na obeh krajih ne obstaja.

"Sistem, ki temelji na institucionaliziranem in dolgotrajnem rasističnem zatiranju milijonov ljudi, nikakor ne more biti upravičen."

"Sistem, ki temelji na institucionaliziranem in dolgotrajnem rasističnem zatiranju milijonov ljudi, nikakor ne more biti upravičen," je dodala in pozvala mednarodno skupnost k ukrepanju.

Organizacija Amnesty International na svoji spletni strani poziva k podpisu peticije, ki kot prvi korak razgradnje sistema apartheida od Izraela zahteva, naj odpravi prakso rušenja palestinskih domov.

Izraelsko zunanje ministrstvo je v izjavi, objavljeni v ponedeljek, pozvalo Amnesty, naj svoje poročilo umakne.

"Amnesty je bila nekoč cenjena organizacija, ki smo jo vsi spoštovali. Danes to ne velja več," je dejal zunanji minister Jair Lapid in dodal, da Amnesty "navaja laži, ki jih širijo teroristične organizacije".

