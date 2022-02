Minister Vrtovec: »Štirje otroci so doprinos celotni družbi«

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec močno podpira idejo o razplojevanju naroda

Jernej Vrtovec

© Borut Krajnc

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, sicer diplomirani teolog, močno podpira idejo o razplojevanju naroda. Kar je sicer pričakovani refleks krščanskega demokrata v odnosu do projekta razplojevanja, ki sta ga predlagala drug minister, Zdravko Počivalšek, ki sicer zase pravi, da je pravcati kozjanski bik, pa seveda predsednik vlade Janez Janša.

Načrtovani spektakularni projekt razplojevanja naroda, vse tja do treh milijonov Slovence v desetih letih, je tokrat minister za malce tudi demografsko infrastrukturo zaznal kot uspešen scenarij kar pri svojem strankarskemu in ministrskemu kolegu, ko ga je branil v Odmevih: »Če pa ima naš minister Janez Cigler Kralj štiri otroke, gre za zelo plemenito dejanje, za doprinos celotni družbi in častivredno.«

Igor E. Bergant ga ni spraševal o prevelikih družinah in jim kakorkoli oporekal, ampak o prejemnikih vavčerjev, s katerimi, tako Vrtovec, vlada znižuje ceno položnic za elektriko za okrog 35 odstotkov. Kar menda pri povprečnem gospodinjstvu za povprečno družino znese okrog 30 evrov. Voditelj oddaje ga je spomnil, da pri velikih družinah v javnosti slišimo pomisleke o upravičenosti »vaših štirih ministrskih kolegov do posebne pomoči za velike družine«. Ob tem ga je pobaral, če so ti štirje ministri res tako ogroženi, da potrebujejo takšno posebno pomoč.

Vrtovec je s svojim ekskurzom v »plemenitost dejanja«, če imaš štiri otroke, ki jim je dodal kvaliteto častivrednosti in »doprinosa celotni družbi«, nedvomno preusmeril pozornost drugam, uporabil je argumentacijsko strategijo »napačne sledi«. Pri tem mu ni bilo težko speljati vode na mlin ideološki temi o razplodu, zato je hitro izkoristil priložnost, da njegove privržence označi s superlativi.

"Če pa ima naš minister Janez Cigler Kralj štiri otroke, gre za zelo plemenito dejanje, za doprinos celotni družbi in častivredno."



Jernej Vrtovec,

minister za infrastrukturo RS

Vsebinska točka vprašanja moderatorja pred tem ni bila, kako plemenito in smiselno je imeti veliko otrok, ampak ustreznost dodelitve vavčerjev upravičencem: komu in zakaj. Vrtovec je sicer žalostnemu Bergantu zrcalno odgovoril z lastno žalostjo: »Mislim, da sem žalosten, da se o tem pogovarjamo. Ob takšnem demografski sliki, kot je danes v Republiki Sloveniji in vesel sem in si želim, da bo tudi bodoča politika takšna, kot je politika Nove Slovenije in da se bodo velikim družinam pomagalo.«

No, zvijačni argument iz plemenitosti nato ni bil problematiziran, voditelj je svoje poizvedbe raje usmeril drugam, namesto da bi gosta opozoril na varanje. Škoda. Tako da smo na koncu gledalci obviseli pri aplavzu prvega ministra ob razplojevalnih navadah drugega. Če bo šlo tako dalje, se utegne zgoditi, da bo v novi Janševi vladi, v primeru njene izvolitve, med kvalifikacije pri izbiri ministrov in morda državnih sekretarjev potrebno dodati še nekaj plemenitosti v obliki ustreznega števila otrok.

**Komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**