Golob: »Bi bilo preveč ambiciozno, da bi že danes podpisali kakšen sporazum o sodelovanju«

Skupen cilj KUL in Goloba menjava vlade in vzpostavitev drugačnega stanja v državi

Na današnjem sestanku predsednikov Koalicije ustavnega loka (KUL) in Roberta Goloba so se strinjali, da si prizadevajo za isti cilj, to je zmago na volitvah, ki bo pomenila odhod aktualne vlade in spremembe v državi. Ali lahko formalno sodelujejo, se bo po besedah Goloba izkazalo skozi pogovore o posameznih projektih oz. zakonih. Začeli so pri energetski draginji.

Golob je po današnjem sestanku dejal, da volivke in volivci pričakujejo, da bodo imeli poleg vladajoče politike na eni in KUL na drugi strani, na razpolago še drugo alternativo, ki jo predstavlja njegova stranka Gibanje Svoboda.

Ne glede na to pa so se na današnjem prvem skupnem sestanku strinjali, da mora biti biti vse podrejeno volilni zmagi opcije, ki bo pomenila spremembo v državi.

"Bi bilo pa preveč ambiciozno, da bi že danes sklenili oz. podpisali kakšen sporazum o sodelovanju," je po sestanku dejal Golob. V nadaljevanju se bodo po njegovih besedah sestali strokovni sveti posameznih strank in preverjali možnosti sodelovanja na nivoju programskih vsebin. "Projekt za projektom," je dejal.

Začeli so pri energetski draginji, pri kateri so se po besedah Goloba strinjali, da gre pri energetskih bonih za vladno bonboniero volivcem, saj ne uresničuje socialne politike. Gre za volilno politiko, s katero vlada poskuša kupiti glasove ljudi, ki jih dražitev energentov sploh ni prizadela, in to na račun mladih in okolja.

Po sestanku so pred novinarje stopili tudi prvaki strank KUL in tudi sami poudarili, da je šlo predvsem za sestanek spoznavne narave, a da so ugotovili, da imajo skupen cilj, to je zamenjava aktualne vlade.

"Če ne bi bilo nobene volje po sodelovanju, potem verjetno tudi sestanka ne bi imeli," je po sestanku poudaril prvak LMŠ Marjan Šarec. Po njegovem prepričanju je namreč pomembno, da sodelujejo vse "sile v državi, ki menijo, da sedanje stanje, ko vlada z bonbonierami kupuje glasove, ni dobro in da je zadevo treba spremeniti".

"Če ne bi bilo nobene volje po sodelovanju, potem verjetno tudi sestanka ne bi imeli."



Marjan Šarec,

predsednik LMŠ

Da se morajo povezati in sodelovati vsi, ki si želijo velikih sprememb in ljudem vrniti normalnost, je po sestanku poudarila tudi predsednica SD Tanja Fajon. Volivke in volivci so po njenih besedah močno razočarani nad ravnanjem vlade, prepričana pa je, da se stranka Gibanje Svoboda lahko pridruži koaliciji KUL, ko bo znan tudi njen program. Kot je ob tem še dejal koordinator Levice Luka Mesec, bo tako s pogovori mogoče nadaljevati, ko se bo stranka Gibanje Svoboda v celoti konstituirala ter bo znan njen program in kadrovska zasedba.

Predsednica SAB Alenka Bratušek pa je ob tem še spomnila, da so stranke KUL že pred pol leta podpisale sporazum o povolilnem sodelovanju, saj menijo, da je Slovenija na napačni poti. "Sodelovale bomo zato, da Slovenija ostane pravna država, da se v Sloveniji prenehajo grožnje in da bodo v Sloveniji veljala ustava in zakoni," je dejala.

Dokument o povolilnem sodelovanju, ki so ga podpisale stranke KUL, je Golob sicer danes ocenil kot "ohlapen in determiniran s časom, ko je bil podpisan". Če bi bil podpisan danes, bi lahko bil bolj ambiciozen, je dejal. Ob tem je dodal, da je temelj politike spoštljiv pogovor in ne dokumenti, ki se jih nihče potem ne drži. Hkrati je napovedal, da bodo v Gibanju Svoboda precej drugačni, kako pa bo pokazal čas. "Pustite se presenetiti," je dejal.

"Sodelovale bomo zato, da Slovenija ostane pravna država, da se v Sloveniji prenehajo grožnje in da bodo v Sloveniji veljala ustava in zakoni."



Alenka Bratušek,

predsednica SAB

Kot je še napovedal, bodo programski svet v nedavno ustanovljeni stranki Gibanje Svoboda še sestavili, prav tako pa tudi program, ki ga bodo razkrili šele marca. "Na vprašanje, če se mu mesec dni pred volitvami ne zdi malo pozno za razgrnitev programa, je Golob odgovoril," da verjame v popolno prilagodljivost tako njegove stranke in KUL.

Tudi prvaki strank KUL so danes v izjavah poudarili, da se bodo o skupnih točkah in morebitnih razhajanjih pogovarjali, ko bo v celoti znan program nove stranke. Mesec je ob tem še ocenil, da je nujno "delati na presečni množici projektov, se pravi na tistih točkah, ki nas družijo in na tistih točkah izbrati prioritete, ki jim bo vlada sledila". Kot je še pojasnila Fajonova, pa so programske skupine posameznih strank v preteklosti že sodelovale, zato je sama naklonjena temu, da se bodo pogovori v tej smeri tudi nadaljevali.

Golob je sicer danes še dejal, da ker verjame v demokracijo "do zadnjega volivca in volivke", verjame, da bodo še pred volitvami v Gibanju Svoboda vzpostavili digitalno platformo, s katero bodo preverjali voljo volivk in volivcev. Dodal je, da ne želi vsiljevati svoje volje, ampak je njegov namen, da izvršuje voljo ljudi, ki so ga postavili na funkcijo predsednika stranke.

Znova je zavrnil možnost sodelovanja s strankami vladajoče koalicije, saj da ne delujejo po vrednotah spoštovanja. Zato v Gibanju Svoboda ne vidijo "prav nobene možnosti, da bi pred ali po volitvah z njimi sodelovali," je sklenil Golob.

