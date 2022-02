Opravičilo založbe za knjigo o Ani Frank

Knjiga se je znašla na naslovnicah po vsem svetu, ker je judovskega notarja označila za glavnega osumljenca izdaje Ane Frank nacistom

Leta 1929 rojena Ana Frank se je z družino dve leti skrivala v prizidku nad skladiščem neposredno ob kanalu v amsterdamski četrti Joordan, nato pa končala v taborišču Bergen-Belsen, kjer je leta 1945 umrla za tifusom. Iz taborišča se je živ vrnil le oče, ki je nato leta 1947 objavil dnevnik pokojne hčerke. Knjiga je bila prevedena v več kot 55 svetovnih jezikov.

© www.annefrank.org

Nizozemska založba Ambo Anthos se je opravičila za morebitno zavajanje v knjigi Izdaja Ane Frank (The Betrayal of Anne Frank). Knjiga se je znašla na naslovnicah po vsem svetu, ker je judovskega notarja označila za glavnega osumljenca izdaje Ane Frank nacistom.

Iz založbe Ambo Anthos so sporočili, da bodo prekinili tiskanje knjige, dokler ne bo v zvezi z osrednjimi trditvami knjige opravljeno nadaljnje raziskovalno delo. Pri založbi so v izjavi zapisali še, da jih je ob izidu knjige "prevzel zagon" in da bi morali "zavzeti bolj kritično stališče," poroča the Guardian.

Izdaja Ane Frank kanadske avtorice Rosemary Sullivan sicer temelji na šestih letih raziskav, ki jih je opravila skupina pod vodstvom upokojenega detektiva FBI Vincea Pankokeja. Knjiga je izšla 18. januarja in je bila deležna precejšnje pozornosti po vsem svetu.

Toda že prvi dan po izidu so zgodovinarji in raziskovalci podvomili o osrednji teoriji knjige. Ta trdi, da je bil judovski notar Arnold van den Bergh tisti, ki je 4. avgusta 1944 pripeljal policijo do skrivališča družine Frank v Amsterdamu.

Kritiki so izrecno podvomili v dokaze, ki bi naj podprli trditev, da bi Van den Bergh kot član amsterdamskega Judovskega odbora, ki so ga v času vojne ukazali ustanoviti Nemci, imel dostop do naslovov skrivališč.

Kritiki so izrecno podvomili v dokaze, ki bi naj podprli trditev, da bi Van den Bergh kot član amsterdamskega Judovskega odbora, ki so ga v času vojne ukazali ustanoviti Nemci, imel dostop do naslovov skrivališč. Van den Bergh je sicer umrl leta 1950 za posledicami raka na grlu.

Za komentar so ob nastali situaciji prosili tudi ameriškega založnika HarperCollins, ki je kupil pravice za knjigo v angleškem jeziku in naj bi po navedbah založbe Ambo Anthos tudi "vplival na vsebino knjige".

Nizozemski novinar Pieter van Twisk, ki je bil del raziskovalne skupine med nastajanjem knjige, pa je sporočil, da so bile trditve v njej objavljene z ustreznimi opombami, in da ga je izjava založnika presenetila.

Leta 1929 rojena Ana Frank se je z družino dve leti skrivala v prizidku nad skladiščem neposredno ob kanalu v amsterdamski četrti Joordan, nato pa končala v taborišču Bergen-Belsen, kjer je leta 1945 umrla za tifusom. Iz taborišča se je živ vrnil le oče, ki je nato leta 1947 objavil dnevnik pokojne hčerke. Knjiga je bila prevedena v več kot 55 svetovnih jezikov.

1pO_nERBqKo

vBKK3yxk5jY

echbiIBU9Z4