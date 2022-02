WHO: »V nekaterih državah se je uveljavilo mnenje, da ukrepi niso več potrebni«

Prvi mož Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je dejal, da je še prezgodaj je, da se katera koli država preda ali razglasi zmago nad novim koronavirusom

"Prezgodaj je, da se katera koli država preda ali razglasi zmago," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem dejal Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dodal je, da gre za nevaren virus, ki se "še naprej razvija pred našimi očmi".

"Skrbi nas, da se je v nekaterih državah uveljavilo mnenje, da zaradi cepiv (proti covidu-19) in bolj nalezljive različice omikron, ki povzroča milejši potek bolezni covid-19, ukrepi za preprečitev okužbe niso več mogoči ali potrebni. Nič ni dlje od resnice," je dejal generalni direktor WHO. Poudaril je, da "večja nalezljivost pomeni tudi več smrti".

Ob tem je omenil, da je WHO, odkar so pred desetimi tedni različico omikron prvič potrdili v Južni Afriki, doslej zabeležil 90 milijonov okužb z novim koronavirusom, kar je več kot v celotnem letu 2020. Čeprav je znano, da je nova različica milejša, "sedaj že opažajo zelo zaskrbljujoče povečanje števila smrtnih primerov v večini regij sveta". Po njegovih besedah so še naprej ključnega pomena prizadevanja za preprečevanje prenosa virusa.

"Nobene države ne pozivamo, da se vrne k zaprtju družbe. Pozivamo vse države, naj zaščitijo svoje ljudi z uporabo vseh protikoronskih ukrepov, ne samo s cepljenjem," je še dejal. Dodal je, da je potrebno še naprej slediti nastajajočim novim različicam, vključno s podvrsto omikron BA.2.

"Virus se bo še naprej razvijal, zato pozivamo države, naj nadaljujejo s testiranjem, stalnim spremljanjem razmer in sekvenciranjem. S tem virusom se ne moremo boriti, če ne vemo, kaj počne," je še dejal prvi mož WHO.

Generalni direktor WHO je omenjeno izjavil na dan, ko je Danska kot prva država EU odpravila vse svoje ukrepe za zajezitev okužb z virusom sars-cov-2, kljub temu da število okužb zaradi bolj nalezljive različice omikron narašča. Danski naj bi kmalu sledila še druge države.

