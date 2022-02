»Kupujejo čas, volitve se približujejo«

Hrvaški predsednik Zoran Milanović znova kritičen do visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta

Zoran Milanović, hrvaški predsednik

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta obtožil, da je omalovaževal Hrvate, ko je v petek dejal, da bodo jeseni potekale splošne volitve v BiH, ne glede na to, ali bodo predstavniki hrvaških in bošnjaških strank v BiH dosegli dogovor o spremembah volilne zakonodaje.

V torkovi izjavi novinarjem v Zagrebu se je Milanović vprašal, kakšen je namen omenjenih pogovorov, ki so se minuli konec tedna v Neumu po treh dneh končali brez dogovora, če pred njimi daje Schmidt tovrstne izjave, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ocenil je, da bošnjaške stranke opogumljajo k delovanju proti Hrvatom ter poudaril, da BiH ne obstaja brez Hrvatov in tudi ne brez Srbov.

Hrvati v BiH so nezadovoljni, ker je bil za hrvaškega člana tričlanskega predsedstva BiH trikrat izvoljen kandidat z večinskimi glasovi Bošnjakov. S spremembami volilne zakonodaje želijo to onemogočiti.

Milanović meni, da od predstavnikov mednarodne skupnosti ni ne škode in ne koristi, da pa s svojim načinom delovanja silijo bosanske Hrvate v partnerstvo z Dodikom. Ta obstruira delovanje institucij BiH in se zavzema za odcepitev srbske entitete Republike srbske, a se tudi vse pogosteje postavlja na stran bosanskih Hrvatov.

Milanović je tudi ocenil, da je imel srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik prav, ko je rekel, da Schmidt s svojimi sporočili omalovažuje pogajanja o spremembah volilne zakonodaje.

Hrvaško vlado je Milanović obtožil, da je nedejavna. "Oni so saboterji, ne želijo ukrepati, kjer lahko," je dejal. Bošnjaki pa z zavlačevanjem, s tem, da ne dosegajo dogovora, "kupujejo čas, volitve se približujejo in normalno, hrvaške predstavnike bodo izbrali Bošnjaki," je menil.

Na pogovorih v Neumu so se od petka do nedelje sestali vodje največjih strank bosanskih Hrvatov in Bošnjakov, HDZ BiH in Stranke demokratske akcije (SDA), ter več opozicijskih strank. Sodelovala sta tudi posebni ameriški veleposlanik za volilno reformo v BiH Matthew Palmer in diplomatka zunanje službe EU Angelina Eichhorst.

Govorili so o različnih modelih sprememb volilnega zakona, da bi bil "v skladu z razsodbami Evropskega sodišča za človekove pravice in ustavnega sodišča BiH." Med drugim tudi o tem, "da je treba odpraviti diskriminacijo državljanov na podlagi etnične pripadnosti ali kraja prebivališča ter zagotoviti legitimno zastopanje treh konstitutivnih narodov v organih oblasti."

