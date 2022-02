Putin: »NATO ignorira naše skrbi«

Ruski predsednik je posvaril pred nevarnostjo vojne v Evropi, če bi Ukrajina postala članica Nata

Vladimir Putin

© Remy Steinegger / Flickr

Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj dejal, da Zahod ni upošteval ruskih zahtev po varnostnih zagotovilih. V Moskvi skrbno preučujejo odgovore, ki so jih prejeli od ZDA in Nata, a že sedaj je jasno, da so bile ruske skrbi prezrte, je povedal Putin, ki je prvič po tednih stopnjevanja ukrajinske krize komentiral napetosti med Rusijo in Zahodom.

"Skrbno analiziramo pisne odgovore, ki smo jih prejeli od ZDA in Nata," je dejal ruski predsednik novinarjem po pogovorih z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom v Moskvi. Dodal je, da je "že jasno, da so bili temeljni ruski pomisleki na koncu prezrti," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V Moskvi po Putinovih besedah niso videli ustreznega upoštevanja treh ključnih ruskih zahtev glede neširjenja Nata, nameščanja ofenzivnih zmogljivosti v bližini ruske meje in vrnitve zavezniške infrastrukture v Evropi na stanje leta 1997.

Rusija je decembra ZDA in Natu posredovala osnutka sporazuma o varnostnih zagotovilih, v katerih je med drugim zahtevala konec nameščanja Natovih konvencionalnih sil in vzpostavljanja vojaške infrastrukture v bližini meja Rusije ter uradno zavezo Nata, da se ne bo več širil na Vzhod, kar zadeva predvsem Ukrajino in Gruzijo.

ZDA in Nato sta konec januarja Rusiji poslala pisne odgovore na njene zahteve. V njih sta poudarila zavezanost politiki odprtih vrat Nata in jedrnim načelom zavezništva, vključno s pravico, da vsaka država sama odloča o svoji varnostni ureditvi. Obenem sta izrazila pripravljenost za nadaljevanje pogovorov o nadzoru nad oborožitvijo glede strateških raket in jedrskega orožja v Evropi.

Putin se je včeraj skliceval na načelo "nedeljive varnosti" v Evropi in znova opozoril, da država ne more uveljavljati lastne varnosti na račun interesov druge države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po Putinovem prepričanju želi Ukrajina polotok Krim po ruski priključitvi leta 2014 brezpogojno in, če bo potrebno, s silo dobiti nazaj.

"Medtem ko ignorirajo naše skrbi, ZDA in Nato opozarjata na pravico držav, da svobodno izbirajo, kako bodo zagotovile svojo varnost," je dejal.

Putin je tudi posvaril pred nevarnostjo vojne v Evropi, če bi Ukrajina postala članica Nata. Po njegovem prepričanju želi Ukrajina polotok Krim po ruski priključitvi leta 2014 brezpogojno in, če bo potrebno, s silo dobiti nazaj.

Kljub kritičnim izjavam na račun negativnega odnosa Zahoda do ruskih zahtev pa je Putin po poročanju AFP izrazil upanje, da "bomo na koncu našli rešitev, čeprav ne bo enostavno".

Tudi madžarski premier, ki se je včeraj mudil na obisku v Moskvi, upa, da je rešitev krize možna. Posvaril je pred novo hladno vojno in pozval k dialogu. "V tej situaciji je dialog potreben," je dejal po skoraj peturnih pogovorih z ruskim voditeljem.

