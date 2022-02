Premier se je po obtožbah plagiatorstva odrekel magisteriju

Luksemburški predsednik vlade Xavier Bettel se odpoveduje magisteriju, ki ga je pridobil leta 1999, saj so ga obtožili plagiatorstva

Luksemburški predsednik vlade Xavier Bettel

© Evropska unija - Evropski parlament / Creative Commons

Luksemburški predsednik vlade Xavier Bettel je v torek sporočil, da se odpoveduje magisteriju, ki ga je pridobil leta 1999, saj so ga obtožili plagiatorstva. Plagiatorstva sicer ni priznal, v svoji izjavi pa je dejal, da obžaluje situacijo, v kateri se je znašel in prosi univerzo, da sprejme opravičilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bettel je od Univerze v Loreni v Franciji zahteval razveljavitev svojega magisterija, ki mu je bil podeljen leta 1999, da bi s tem odpravil vse dvome o zaslugah diplome in preprečil izgubo zaupanja v akademsko delo.

Plagiatorstva sicer ni priznal, v izjavi pa je dejal, da takrat ni nameraval nikogar zavajati.

Obtožbe o plagiatorstvu so se pojavile v oktobrskem poročilu luksemburškega medija Reporter, v katerem je pisalo, da je bilo več kot tri četrtine Bettelove diplomske naloge iz leta 1998 o reformi glasovanja na evropskih volitvah prevzetih iz necitiranih virov.

Bettel se je na obtožbe odzval, da se ne more spomniti podrobnosti o tem, kaj je počel pred desetletji, vendar je dodal, da bi moral pri svojem akademskem delu ravnati drugače.

"Obžalujem to situacijo in prosim univerzo, da sprejme moje opravičilo in mojo odločitev."



Xavier Bettel,

luksemburški predsednik vlade

48-letni premier, ki je po izobrazbi pravnik in je bil v preteklosti sprejet v luksemburško odvetniško zbornico, je na Univerzi v Loreni pridobil magisterij iz prava.

Univerza je izdala svojo izjavo, v kateri je zapisala, da je po notranji preiskavi od Bettela zahtevala, naj hitro popravi svoj diplomski esej in vanj vključi manjkajoče navedbe ter sprejme veljavne standarde za navajanje drugih del.

V svoji izjavi je Bettel poudaril, da je univerza ugotovila, da je opravil izvirno delo, čeprav je priznal, da za posamezne odlomke ni navedel ločenih sklicevanj na besedilo, kar se lahko šteje za obliko plagiatorstva. "Obžalujem to situacijo in prosim univerzo, da sprejme moje opravičilo in mojo odločitev," je dejal.