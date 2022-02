Sodišče Facebooku odredilo odstranitev žaljive vsebine

Nacionalna sodišča lahko v Evropi spletnim platformam odredijo odstranitev žaljive vsebine po vsem svetu

Avstrijsko sodišče je Facebooku odredilo, da mora odstraniti vsebino, ki žali nekdanjo poslanko stranke Zelenih Evo Glawischnig-Piesczek. Prav tako sodišče zahteva, da se na spletni strani Facebooka objavi njegova odločitev. Spletni velikan se sodbo zaenkrat še ni pritožil.

Avstrijsko vrhovno sodišče je razsodilo, da mora Facebook odstraniti vse žaljive komentarje na račun poslanke Glawischnig-Piesczek, medtem ko je dunajsko gospodarsko sodišče že 9. decembra Facebooku naložilo, da mora političarki izplačati 4000 evrov odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glawischnig-Piesczek je leta 2016 zahtevala odstranitev objav na Facebooku, za katere so sodniki ugotovili, da so bile žaljive, dostopne pa so bile uporabnikom družbenega omrežja po vsem svetu. Pritožba se je nanašala tudi na sporočila s fiktivnega računa, ki so bila po mnenju Zelenih žaljiva in jih družbeno omrežje ni želelo izbrisati.

Potem ko je višje avstrijsko sodišče zadevo predložilo v presojo sodišču Evropske unije, je evropski organ leta 2019 odločil, da lahko nacionalna sodišča v Evropi spletnim platformam odredijo odstranitev žaljive vsebine po vsem svetu.

"Po sodbi mora Facebook sedaj v 15 dneh z objavo obvestiti svoje uporabnike o vsebini sodbe, ki bo šest mesecev vidna na vrhu njegove domače strani."

"Po sodbi mora Facebook sedaj v 15 dneh z objavo obvestiti svoje uporabnike o vsebini sodbe, ki bo šest mesecev vidna na vrhu njegove domače strani," je dejal tiskovni predstavnik sodišča in dodal, da mora podjetje v prihodnje nemudoma odstraniti vse potencialno žaljive fotografije in komentarje tožnice.

Odvetnica nekdanje poslanke Zelenih Maria Windhager je pozdravila odločitev sodišča. Po njenih besedah predstavlja napredek v boju proti sovražnemu govoru, saj je platforma do zdaj vedno zavračala odstranitev takšne vsebine.

Nekdanja poslanka je bila obveščena tudi o identiteti ženske, ki je vzpostavila fiktiven račun, ki jo je žalil. Zdaj lahko te informacije javno deli z drugimi ali pa jo toži.

Matična družba Facebooka Meta za AFP sporočila, da v tem trenutku ne bo delila nobenih informacij, razen objave sodbe na njihovi spletni strani.