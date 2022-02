Robotski laboratorij in grgranje

Največji covidni laboratorij v Evropi

Dunajski laboratorij Lifebrain, kjer lahko dnevno opravijo do 800.000 PCR testov

© Lifebrain

V Sloveniji so testirna mesta obremenjena kot še nikoli. 26. januarja, ko je bilo potrjenih 17.491 novih okužb, so zdravstveni delavci odvzeli 22.942 brisov za test PCR in 92.965 za test HAG. Naši laboratoriji so preobremenjeni, v prestolnici severne sosede, na Dunaju, pa deluje največji covidni laboratorij v Evropi, kjer na dan opravijo 800 tisoč testov PCR.