Avstrijski bundesrat podprl zakon o obveznem cepljenju

Kdaj natančno bo zakon začel veljati, še ni znano. Manjkata še podpis predsednika države in uradna objava, da bo v Avstriji cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse, starejše od 18. leta.

Za obvezno cepljenje je v avstrijskem zveznem svetu danes glasovalo 47 svetnikov, 12 jih je bilo proti

© Jernej Furman / Flickr

Avstrijski bundesrat je nocoj podprl zakon o obveznem cepljenju proti covidu-19. Kdaj natančno bo zakon začel veljati, še ni znano. S podporo v bundesratu je zakon sicer preskočil še zadnjo parlamentarno oviro. Manjkata še podpis predsednika države in uradna objava, da bo v Avstriji cepljenje proti covidu-19 obvezno za vse, starejše od 18. leta.

V uradu avstrijskega predsednika so danes za avstrijsko tiskovno agencijo APA povedali, da bo predsednik države zakon o obveznem cepljenju proti covidu-19 pred podpisom skrbno preučil. Kdaj ga bo podpisal, tako še ni znano, pričakujejo pa, da naj bi zakon o obveznem cepljenju proti covidu-19 začel veljati v prihodnjih dneh.

Prav tako mora avstrijsko ministrstvo za zdravje izdati ustrezen odlok, ki bo urejal vse podrobnosti o izvajanju zakona, kot so na primer dovoljena cepiva ali izjeme, ki so izvzete iz obveznega cepljenja, še poroča APA.

Za obvezno cepljenje je v avstrijskem zveznem svetu danes glasovalo 47 svetnikov, 12 jih je bilo proti, na spletni strani poroča Kronen Zeitung. Avstrijska poslanska zbornica je obvezno cepljenje proti covidu-19 podprla 20. januarja.

Necepljeni bodo morali naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov.

Obvezno cepljenje proti covidu-19 bo v Avstriji obvezno za vse, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v tej državi. Obvezno cepljenje bodo uvajali v treh fazah. V začetku februarja bo vsako avstrijsko gospodinjstvo prejelo pisno obvestilo o ukrepu. Ta začetna faza bo trajala predvidoma do sredine marca in šele potem bodo sprožili nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti. Necepljeni bodo morali od takrat naprej računati na kazen, ki bo v hitrem postopku znašala 600 evrov, v rednem postopku pa do 3600 evrov.

Če bodo epidemiološke razmere to zahtevale, bodo lahko v Avstriji uveljavili tudi tretjo fazo, ko bo z odlokom avstrijske vlade določen časovni rok za cepljenje in nato z odobritvijo parlamenta uvedene tudi avtomatske kazni za necepljene po vsej državi.

Obvezno cepljenje ne bo veljalo za nosečnice, tiste, ki se ne smejo cepiti zaradi zdravstvenih razlogov, ter za prebolevnike po covidu-19 šest mesecev po preboleli bolezni.

V Avstriji je po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa polno cepljenih proti covidu-19 76,07 odstotka prebivalcev.

