»Če bo večina za stavko, bomo stavko izvedli 9. marca«

Prihodnji teden v Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) izrekanja o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju

Branimir Štrukelj, glavni tajnik sindikata, na današnji tiskovni konferenci

Glavni odbor Sviza je soglasno sklenil, da bo prihodnji teden potekalo izrekanje članstva o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. Če bo večina za stavko, se bo ta začela 9. marca, razen če bodo prej dosegli uresničitev zahtev. Zahtevajo sklenitev sporazuma o plačilu dodatnega dela zaradi epidemije in zvišanje plač vsem zaposlenim.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedal glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj, je 54-članski glavni odbor Sviza soglasno sprejel sklep, da pozove prek 32.000 članov, da glasujejo o splošni stavki. Takšen je namreč način odločanja o stavki v tem sindikatu, da se mora vsak član osebno odločiti za ali proti stavki.

Tako bodo prihodnji teden začeli z glasovanji v 760 zavodih, kjer je organiziran Sviz. Če bo večina za stavko, se bo ta začela 9. marca, od takrat dalje jo bo usmerjal glavni stavkovni odbor, v katerega se je v četrtek preimenoval glavni odbor Sviza.

Odločitev glede splošne stavke je tako sprejeta, veljala pa bo po tem, ko bo članstvo o tej odločitvi glavnega odbora glasovalo, je poudaril Štrukelj. Po napovedih bodo sredi prihodnjega tedna sporočili rezultate. Je pa nato, kot je dodal glavni tajnik Sviza, do 9. marca dovolj časa, da se o zahtevah dogovorijo.

"Če bi oblast zgolj delno ravnala tako, kot je pri zdravnikih, potem imamo dvakrat ali trikrat preveč časa za to, da preprečimo to dejanje, ki pa bo sledilo, če ne bo prišlo do uresničitve zahtev," je dejal Štrukelj. Stavka bo trajala do uresničitve zahtev s prekinitvami, ki pa so predmet odločanja glavnega stavkovnega odbora, je napovedal.

Natančne stavkovne zahteve bodo delodajalcu posredovali, ko bo stavka izglasovana, jih je pa Štrukelj danes strnil v dve bistveni zahtevi. Ena je zahteva po takojšnji sklenitvi sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki nastaja z obvladovanjem epidemije v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih.

"Ni mogoče pristati na to, da šolske oblasti ravnajo, kot da gre za običajno situacijo," je bil ogorčen Štrukelj in dodal, da so zaposleni na koncu z močmi in da na sklenitev takšnega dogovora opozarjajo zadnje leto dni, a doslej še niso dobili nobenega odgovora.

Druga pa je zahteva po zvišanju plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Ne zahtevajo le zvišanja za strokovni kader, ampak tudi za ostale, kot so hišniki, čistilke, kuharji in drugi. Zahteva je posledica premikov v zdravstvu, je dejal Štrukelj in dodal, da ti premiki kažejo, da plače v vzgoji in izobraževanju močno zaostajajo za vsemi drugimi deli javnega sektorja.

Povedal je tudi, da je med 54 člani glavnega odbora Sviza prevladovalo splošno ogorčenje nad odnosom oblasti in nad nespoštovanjem zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki ga po njegovih besedah izraža ta oblast. Poudaril je, da vsi v zdajšnjih razmerah vlagajo maksimalne napore za to, kar bi bilo dobro za družbo, a da ne zaslužijo "niti dostojnega pogovora z oblastniki", ki da jih že eno leto ignorirajo, ko opozarjajo na potrebo po razrešitvi situacije.

Štrukelj je bil danes tudi kritičen do zagotovljenih dodatnih dveh milijonov evrov, ki jih je šolsko ministrstvo namenilo šolam za plačilo nadomeščanj. Dejal je, da gre za drobiž, "ki žali ali pa sporoča, da ti ljudje živijo na nekem drugem planetu, ne pa v realnosti".

