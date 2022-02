Od torka zaščitne maske na prostem v Španiji ne bodo več obvezne

Španija je država z eno najvišjih ravni precepljenosti prebivalstva na svetu. Polno cepljenih je kar 90,8 odstotka starejših od 12 let.

© pixabay.com

Španska vlada bo po napovedih ministrice za zdravje Caroline Darias na torkovi seji z odlokom odpravila obvezno nošenje zaščitnih mask na prostem, ki so ga znova uvedli konec decembra zaradi hitrega širjenja okužb bolj nalezljive inačice novega koronavirusa omikron.

Ministrica je za radio Cadena Ser danes spomnila, da je bil to previdnostni ukrep, ki je bil nujen za zajezitev okužb. Povedala je, da se sedaj vsi zdravstveni kazalci izboljšujejo, predvsem stopnja zasedenosti postelj v bolnišnicah s covidnimi bolniki kot tudi incidenca okužb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje ima na oddelkih intenzivne nege v bolnišnicah vsak peti bolnik covid-19, ki je doslej v Španiji zahteval več kot 94.000 življenj.

V več regijah so nedavno že odpravili omejitve, ki so jih vzpostavili med šestim valom epidemije. V Kataloniji so tako januarja odpravili prepoved nočnega gibanja, diskoteke pa naj bi odprli 11. februarja.

Po podatkih španskih oblasti so v četrtek potrdili 74.368 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, od začetka pandemije skupno več kot 10 milijonov. V zadnjih 14 dneh je bila incidenca okužb 2420 na 100.000 prebivalcev. Pred tem je znašala 3418.

Španija je sicer država z eno najvišjih ravni precepljenosti prebivalstva na svetu. Polno cepljenih je 90,8 odstotka starejših od 12 let, poroča AFP.