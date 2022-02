Rusija in Kitajska krepita vezi

"Vezi med Moskvo in Pekingom, ki se postopno razvijajo po poti prijateljstva in strateškega partnerstva, so resnično brez primere," je dejal ruski predsednik Vladimir Putin

Vladimir Putin in Xi Jinping

© Flickr

Ruski predsednik Vladimir Putin se je včeraj v Pekingu srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Ob začetku pogovorov sta pohvalila odnose med državama. Rusija bo Kitajski dobavila več plina, je ob tem napovedal Putin, ki se v kitajski prestolnici udeležil slovesnega odprtja zimskih olimpijskih iger.

Rusija bo v senci napetih odnosov z Zahodom Kitajski dobavila več plina. Putin je na srečanju s Xijem napovedal sklenitev nove pogodbe o dobavi več kot deset milijard kubičnih metrov plina na leto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"V plinskem sektorju je bil storjen korak naprej," je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax dejal Putin. Poleg tega sta strani izdelali rešitve za dobavo ogljikovodikov Kitajski, je dodal.

K8LcM3aip7Y

Kitajska je že lani po lastnih navedbah od Rusije kupila več plina kot leta 2020. Država toliko energije in surovin ne uvaža iz nobene druge države, ob tem navaja dpa.

Rusija bo v senci napetih odnosov z Zahodom Kitajski dobavila več plina. Putin je na srečanju s Xijem napovedal sklenitev nove pogodbe o dobavi več kot deset milijard kubičnih metrov plina na leto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Putin je pri tem pohvalil dobre odnose med državama. Vezi med Moskvo in Pekingom se "postopno razvijajo po poti prijateljstva in strateškega partnerstva, so resnično brez primere", je dejal na začetku srečanja s Xijem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajski voditelj pa je poudaril, da državi močno podpirata prizadevanja za zaščito njunih temeljnih interesov. "Medsebojno politično in strateško zaupanje se krepi," je dejal po poročanju ruske tiskovne agencije Ria Novosti.

Voditelja sta govorila tudi o krepitvi trgovinskih odnosov. Tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitri Peskov je po pogovorih sporočil, da je Xi na srečanju s Putinom napovedal, da namerava Peking okrepiti obseg dvostranske trgovine na 250 milijard dolarjev, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Krepitev odnosov med državama

Državi želita okrepiti odnose tudi v okviru ekonomskih partnerstev, kot sta G20 in Brics. V slednji so ob Rusiji in Kitajski še Indija, Brazilija in Južna Afrika.

Peskov je pogovore označil kot vsebinske in dodal, da je šlo za "zelo toplo, partnersko in zavezniško srečanje".

Do srečanja med Putinom in Xijem je prišlo v času povečanih napetosti med Rusijo in Zahodom zaradi Ukrajine. Moskva od Nata med drugim zahteva zagotovila, da se zavezništvo ne bo širilo na Vzhod.

Putin in Xi sta spregovorila tudi o mednarodnih temah, pri čemer sta bila po poročanju AFP kritična do vpliva ZDA v Evropi in azijsko-pacifiški regiji.

Kot je zapisano v dokumentu, o katerem sta se dogovorila Moskva in Peking, objavil pa ga je Kremelj, strani "nasprotujeta nadaljnji širitvi Nata" in pozivata Severnoatlantsko zavezništvo, naj opusti pristop "obdobja hladne vojne".

Do srečanja med Putinom in Xijem je prišlo v času povečanih napetosti med Rusijo in Zahodom zaradi Ukrajine. Moskva od Nata med drugim zahteva zagotovila, da se zavezništvo ne bo širilo na Vzhod.

"Negativen vpliv Washingtona na mir in stabilnost"

V dokumentu sta Moskva in Peking tudi kritizirala "negativen vpliv Washingtona na mir in stabilnost" v azijsko-pacifiški regiji. Izrazila sta "resno zaskrbljenost" zaradi obrambnega zavezništva Aukus, ki ob ZDA vključuje še Avstralijo in Veliko Britanijo, predvsem njihovo sodelovanje pri jedrskih podmornicah.

"Rusija in Kitajska menita, da so taka dejanja v nasprotju z nalogami zagotavljanja varnosti in trajnostnega razvoja" azijsko-pacifiške regije in "povečujejo nevarnost začetka oboroževalne tekme", še navaja AFP.

Srečanje med Putinom in Xijem je trajalo več kot dve uri in pol. V okviru srečanja so najprej potekali pogovori obeh voditeljev z delegacijama, nato sta voditelja pogovore nadaljevala ob delovnem kosilu, še poroča Tass.

To je bilo njuno prvo srečanje v živo od začetka pandemije covida-19 spomladi 2020. Putin se je po pogovorih s Xijem udeležil tudi slovesnega odprtja 24. zimskih olimpijskih iger, ki jih gosti Peking.

Mnogi zahodni voditelji so napovedali diplomatski bojkot zimskih olimpijskih iger in se slovesnosti ob odprtju iger ne bodo udeležili. Za bojkot so se odločili zaradi kršitev človekovih pravic na Kitajskem.

fwH_jv1BQ7w

Kf3DKTKYSa8

o-ibsFKFBH0