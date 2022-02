Janša prijateljsko retvital svojega ustrahovalca

So bile grožnje inscenirane?

Janševa poobjava

Večje lojalnosti do vlade, do Janeza Janše, Mateja Tonina in vseh drugih predstavnikov, si na tviter računu Teodorja Goznikarja, odkritega podpornika vlade in človeka blizu predsednika SNS-a Zmaga Jelinčiča, skoraj ne moremo predstavljati. In to ne davno nazaj, njegove naklonjenosti in podpore ni manjkalo ves čas in vse do današnjih dni!

Kako je možno, da je ideološko vladajočim skrajno naklonjena oseba pošiljala grozilna pisma, članom vlade torej, ki jih obožuje? Vprašanje, ki muči javnost in predvsem socialna omrežja. Policija naj bi imela dovolj dokazov, tudi na podlagi sledi DNK, da za pošiljkami s strelnimi naboji, ki so jih prejeli visoki predstavniki aktualne vlade in njeni zavezniki, stoji Teodor Goznikar iz Celja, kar ta zanika, vendar je Jelinčič zatrdil, da po novem ni več član stranke – očitno ga je doletela, vsaj navidezno, zgovorna sankcija. Večje število materialnih dokazil o tesni navezi med Goznikarjem in Jelinčičem slednjega postavlja na laž, ko pravi, da svojega člana slabo pozna.

Že po sebi zgovorna tvita: Goznikar in Jelinčič

Takoj se je aktiviral propagandni stroj vladajoče stranke SDS, vključno Urošem Urbanjo iz Ukoma, oblikovalci javnega mnenja na desnem polu in lojalni novinarji, da bi z različnimi spini odvrnili pozornost od očitnega suma. Vendar ostaja hipoteza o inscenaciji, po kateri je Goznikar bil razkrit pri skrbno premišljenem načrtu, bistveno bolj verjetna. Kajti njegovo ravnanje je videti skrajno nesmiselno in nelogično, razen če pomislimo, da je grozilna pisma pisal po naročilu in po vnaprejšnjem dogovoru o psihopropagandnem manevru, s katerim bi prejemniki groženj s smrtjo izpadli čim večje žrtve v javnosti in iz tega lažje kovali politični kapital.

Janša in Goznikar se retvitata

Zadnji dokaz v nizu predstavlja retvit Janeza Janše iz leta 2018, v katerem oba, Janša in Goznikar, medsebojno debatirata, kaj storiti z prosilcem za azil: »Obvezno vse pobrati in narediti kopije. Eno objaviti, drugo poslati na MNZ. Pri nas taksna oseba nima pogojev za pridobitev azila.«

Tvit se nanaša na objavo Janševe protimigrantske podpornice Maje Kocjan, ki je objavila faksimile potrdila begunca v centru v Tuzli in njegovo prošnjo po azilu. Nek uporabnik tviterja je vse trem (Kocjan, Goznikar, Janša) odgovoril takole: »Tuzla je več kot primerna za te podivjane lenuhe!«

Retvitanje Janše po sebi in zase ni obremenilno, je pa indikativen kamenček v nizu dokazov, kako neverjetno je, da bi Goznikar grozil osebi, ki jo tako rekoč po vojaško časti in ji je ta pri tem celo hvaležna. Tudi skozi retvite.

Politična prostitucija

Janša je sicer ob prejemu pošiljk z metki na tviterju zapisal: »Pozna kdo to pisavo ali stil grožnje?«, s čimer je očitno kar med javnostjo iskal grafologe. Zgodba o navezi med Janšo in njemu naklonjenim Jelinčičem odpira tudi akutno vprašanje moralnega bankrota slovenske politike in tako rekoč politične prostitucije, žal povsem nesankcionirane. Po tistem, ko je prvak SNS postal tarča Janševega posmehovanja glede cenikov, ki jih ta ponuja vladajoči politiki, je kar čez noč njuno odlično sodelovanje odprlo vrata ugibanjem, če si jih lahko predstavljamo brez omenjenih cenikov. Cinizem v cinizmu.

