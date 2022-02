Papež: »Obrezovanje žensk žali njihovo dostojanstvo«

"Ta praksa, ki je na žalost pogosta v različnih delih sveta, ponižuje dostojanstvo žensk in resno napada njihovo fizično integriteto," je dejal papež Frančišek ob mednarodnem dnevu ničelne tolerance do pohabljanja ženskih spolnih organov

Papež Frančišek

© Mazur/catholicnews.org.uk / Flickr

Papež Frančišek je danes obsodil obrezovanje žensk ter trgovino z ženskami in otroki z namenom prostitucije. Po njegovih besedah gre za poniževanje dostojanstva žensk. Pristojne je pozval, naj storijo vse v njihovi moči, da oboje končajo, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Ta praksa, ki je na žalost pogosta v različnih delih sveta, ponižuje dostojanstvo žensk in resno napada njihovo fizično integriteto," je dejal Frančišek ob mednarodnem dnevu ničelne tolerance do pohabljanja ženskih spolnih organov.

Papež je med nagovorom romarjev in turistov na Trgu sv. Petra poudaril, da se praksa pogosto izvaja v pogojih, ki ogrožajo zdravje deklet.

Po podatkih Združenih narodov je ta praksa skoncentrirana v približno 30 afriških in bližnjevzhodnih državah, prisotna pa tudi med migranti s teh območij po vsem svetu. Ocenjujejo, da je letos zaradi pohabljanja genitalij ogroženih več kot štiri milijone deklet.

Papež je pozval tudi k večjemu prizadevanju za preprečevanje trgovine z ljudmi, zlasti z ženskami in otroki za namene prostitucije.

"To je globoka rana, ki jo je zadalo sramotno iskanje dobička brez kakršnega koli spoštovanja do človeka," je dejal v luči torkovega mednarodnega dneva molitve in ozaveščanja o boju proti trgovini z ljudmi.

"Na ulicah vidimo toliko deklet, ki niso svobodna. So sužnje trgovcev, ki jih silijo v delo in jih tepejo, če se ne vrnejo z denarjem," je opozoril papež.

Frančišek je tako obrezovanje žensk kot trgovino z ljudmi označil za "rani človeštva" in pozval voditelje, naj "odločno ustavijo izkoriščanje in ponižujoče prakse, ki prizadenejo predvsem ženske in dekleta".