Avstralija bo po skoraj dveh letih 21. februarja znova odprla svoje meje za tuje turiste, ki imajo vizume in so dvakrat cepljeni proti covidu-19

Avstralija je danes sporočila, da bo po skoraj dveh letih 21. februarja znova odprla svoje meje za tuje turiste, ki imajo vizume in so dvakrat cepljeni proti covidu-19. Avstralski premier Scott Morrison je tako napovedal konec ene najdaljših in najbolj strogih prepovedi potovanj na svetu v času pandemije covida-19.

Novinarjem v Canberri je po zasedanju kabineta za nacionalno varnost Morrison povedal, da bo država 21. februarja meje odprla za vse imetnike vizumov ter dodal, "če ste dvakrat cepljeni, se veselimo vaše vrnitve v Avstralijo," poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Da bi svojo celino zaščitila pred globalno pandemijo, je Avstralija svoje meje za tuje turiste zaprla marca 2020. Od takrat je bilo Avstralcem večinoma prepovedano zapustiti državo, le peščici tujcev pa so dovolili vstop. Postopno ponovno odpiranje države se je začelo pred meseci, ko so postopno sprejemali tuje študente, imetnike delovnih vizumov in popotnike.

"Za prihod v Avstralijo morate biti dvakrat cepljeni. To je pravilo. Vsi se morajo tega držati," je poudaril Morrison. Dodal je, da bodo avstralske zvezne države in ozemlja ohranila različna pravila, ki jih imajo glede karantene in omejitev števila prihodov iz tujine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaprtje države je sicer povzročilo, da so mnogi Avstralci ostali ujeti v tujini, ločilo je družine ter negativno vplivalo na milijarde dolarjev vredno turistično industrijo. Sprožilo je tudi pogosto ostre razprave o statusu Avstralije kot sodobne, odprte in navzven usmerjene države. Po podatkih avstralske zbornice za trgovino in industrijo je vsak mesec zaprtja meje podjetja stalo okoli 2,27 milijarde evrov.