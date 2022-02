NATO z vojaškimi vajami na pragu Rusije

Na vaji poimenovani Zimski tabor na Natovi vzhodni meji je sodelovalo približno 1300 britanskih, estonskih in francoskih vojakov

Le sto kilometrov od ruske meje so letos potekale večdnevne vojaške vaje Nata na severovzhodu Estonije. Vaje so potekale v času naraščajočih napetosti med Rusijo in Zahodom. Na vaji poimenovani Zimski tabor na Natovi vzhodni meji je sodelovalo približno 1300 britanskih, estonskih in francoskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med Natovo vajo so se vojaki pri temperaturah do minus 20 stopinj Celzija urili v gozdu in pripravljali zasede za tanke. Videti je bilo mogoče tudi protitankovsko raketo javelin, za katero Estonija upa, da bo pomagalo zadržati kakršenkoli morebitni ruski napad.

"Dobro se zavedamo, kaj se dogaja v Ukrajini, vendar za zdaj ne vidimo potrebe, da bi povečali našo pripravljenost," je dejal estonski polkovnik Andrus Merilo. Dodal je še, da se ne bojijo vdora Rusije, da pa razumejo, da lahko Rusija deluje agresivno in so zato pripravljeni se zoperstaviti vsaki njeni agresiji.

"Dobro se zavedamo, kaj se dogaja v Ukrajini, vendar za zdaj ne vidimo potrebe, da bi povečali našo pripravljenost."



Andrus Merilo,

estonski polkovnik

Vojaške vaje je Nato izvedel v času, ko Rusija kopiči svoje vojaške sile na meji z Ukrajino in zahteva umik Natovih sil s Poljske in baltskih držav, ki so vse članice EU in Nata.

Čeprav meja nekdanje sovjetske republike Estonije z Rusijo naj ne bi bila ogrožena, so številni v državi s 1,3 milijona prebivalci zaskrbljeni.

Po ruski priključitvi Krima leta 2014 je Nato na Poljskem in v baltskih državah okrepil prisotnost večnacionalnih bataljonov.

Zaradi napetosti v zvezi z Ukrajino so baltske države pozvale k večji prisotnosti drugih Natovih enot, kar naj bi odvrnilo Rusijo pred morebitno agresijo.

hUO7TnSPPio