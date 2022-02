Taljenje ledenikov je eden najvidnejših pokazateljev segrevanja ozračja v Sloveniji

Spreminjanje ledenika od leta 1897

Triglavski ledenik leta 1924

Medtem ko se delček Triglavskega ledenika v Pekingu pred očmi olimpijske javnosti tali v ledeniško vodo, so partnerji projekta Misija pred Moderno galerijo na ogled postavili potujočo razstavo Triglavski ledenik nekoč in danes. S serijo svetlobnih vitrin razstava nazorno prikazuje spreminjanje ledenika od leta 1897, so sporočili organizatorji.

Potujoča razstava z naslovom Triglavski ledenik nekoč in danes je del projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking partnerjev Pivovarna Laško Union in Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Kot so navedli v sporočilu za javnost, razstava nazorno ponazarja spreminjanje našega gorskega sveta v zadnjih desetletjih, ki je posledica podnebnih sprememb.

Od leta 1976 agencija za okolje Triglavski ledenik redno spremlja in dokumentira. Razstava je zasnovana kot fotografsko potovanje skozi čas, ki prikazuje delež pokritosti ledeniškega površja na ledeniku s snegom skozi leta. Vsebino razstave v slikah in opisih je prispeval Geografski inštitut Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC) Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU).

Strokovnjaki opozarjajo, da Triglavski ledenik danes nima več vseh ledeniških značilnosti, kot so ledeniške razpoke in premikanje, zato lahko o ledeniku govorimo le še zaradi njegove preteklosti, ko je nedvomno še imel vse temeljne značilnosti alpskih ledenikov, so zapisali.

V Ljubljani bo razstava na ogled do 13. februarja, nato se bo 14. februarja preselila v Maribor v središče mesta na ulico škofa Maksimilijana Držečnika. Od tam bo potovala v Mojstrano, kjer bo od 21. februarja na ogled pred Slovenskim planinskim muzejem.

V to alpsko vasico na pragu Triglavskega narodnega parka se po zaključku zimskih olimpijskih iger vrača tudi staljeni vzorec Triglavskega ledenika - Toli, kjer bo v obliki staljene ledeniške vode postal del stalne razstave muzeja.

Taljenje ledenikov je eden najvidnejših pokazateljev segrevanja ozračja v Sloveniji. Pivovarna Laško Union in OKS vabita k akciji olimpijski koraki za bele vrhove, kjer z majhnimi spremembami navad skrbimo za ohranitev ledenega kraljestva Zlatoroga. Misijo se lahko spremlja na YouTube kanalu in družbenih omrežjih Laško in OKS.

