SDS zavajala glede študentskega dela

Novela zakona za uravnoteženje javnih financ, ki ministru za delo narekuje letno uskladitev študentske urne postavke z minimalno plačo, je bila sprejeta v mandatu prejšnje vlade

Janez Janša, predsednik stranke SDS in predsednik vlade

© Gašper Lešnik

V stranki SDS so 21. januarja tvitnili, da je vlada pod vodstvom Janeza Janše zvišala urno postavko za študentsko delo. »V stranki SDS imajo mladi pomembno mesto,« so poudarili.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) so 7. januarja v odredbi o uskladitvi najnižje urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del določili najnižjo urno postavko študentov, in sicer 6,17 evra bruto oziroma 5,21 evra neto, kar je 23 centov več v primerjavi s preteklim letom.

Študentska urna postavka namreč ne sme biti nižja od zneska minimalne plače, preračunanega na uro dela povprečnega polnega delovnega časa, oziroma, na 174 ur na mesec. Minister za delo mora urno postavko za študente uskladiti ob vsaki spremembi minimalne plače, saj mu tako narekuje novela zakona za uravnoteženje javnih financ.

Poslanci so novelo zakona sprejeli novembra 2019 na predlog Levice, ko je vlado vodil Marjan Šarec in ne Janez Janša. Poslanska skupina SDS takrat o sprejetju novele ni glasovala.

