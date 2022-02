Poziv republikancem, naj se oddaljijo od Trumpa

Vplivni konservativni časnik Wall Street Journal je republikansko stranko pozval, naj se oddalji od nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa

Bo Donald Trump izgubil tudi podporo v republikanski stranki?

© Gage Skidmore / Flickr

Potem ko je nekdanji podpredsednik ZDA Mike Pence po več kot letu dni javno povedal, da ni mogel spremeniti izida predsedniških volitev 2020, je konservativni časnik Wall Street Journal v uredniškem komentarju republikansko stranko pozval, naj se oddalji od bivšega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Pence je prejšnji teden v govoru konservativnemu Društvu federalistov zavrnil Trumpove trditve, da bi lahko 6. januarja lani spremenil izide volitev v določenih zveznih državah, kjer je Trump izgubil proti demokratu Joeju Bidnu. Trump je trdil, da zaradi prevare, vendar tega ni dokazal.

Trump se je na Penceove besede odzval v svojem slogu, med drugim je vodjo senatnih republikancev Mitcha McConnella označil za "starega krokarja". Tako McConnell kot Wall Street Journal sta za pozitivno označila to, da je Trump imenoval tri vrhovne sodnike in sprejel druge politično konservativne ukrepe. Vendar pa bi McConnell sedaj najraje videl, če Trumpa ne bi več bilo.

Trump še vedno obvladuje stranko, kar je bilo vidno iz odločitve Nacionalnega odbora republikanske stranke (RNC) pred dnevi, ko je izrekel ukor dvema republikancema, ki si upata sodelovati v odboru za preiskavo napada na kongres. Skupaj s Trumpom in mediji, kot je desnici naklonjena televizija Fox News, si vodstvo stranke prizadeva spremeniti zgodovino in napad opredeliti kot neke vrste nedeljski sprehod turistov do kongresa. Za napad krivijo demokrate, ker niso zavarovali kongresa.

"Pence se je izkazal kot eden redkih republikancev, ki so se pripravljeni postaviti po robu sramotnemu obnašanju gospoda Trumpa po volitvah," piše Wall Street Journal in dodaja, da je Trump "trikratni poraženec".

Wall Streez Journal

"Demokrate je mobiliziral za zgodovinsko veliko udeležbo na volitvah, ki je republikance stala večine v predstavniškem domu leta 2018, Bele hiše leta 2020 in potem še dveh senatnih sedežev iz Georgie leta 2021. Trump je porazil samega sebe," med drugim piše v uredniškem komentarju časopisa.

V ZDA trenutno odmeva Trumpova navada trganja dokumentov, ki so jih morali potem pobirati s tal in lepiti nazaj, saj zakon o predsedniških zapisih zahteva ohranitev vseh uradnih komunikacij. Trganje dokumentov so razkrili Nacionalni arhivi, potem ko so del dokumentov predali preiskovalcem napada na kongres.

Nacionalni arhivi so tudi morali poslati agente k Trumpu v Mar a Lago na Florido, da zberejo dokumente, ki jih je odnesel s seboj iz Bele hiše. Trumpovi sodelavci trdijo, da je odnesel le nekaj spominkov in pisem, kot je dopisovanje s predsednikom Severne Koreje Kim Jong-unom.

Trump nima dostopa do Twitterja in drugih družbenih omrežij, vendar v času, ko se sooča s številnimi preiskavami, še naprej obvladuje strankarsko bazo in s tem stranko, pripravlja predvolilne nastope, napada politične nasprotnike in obljublja amnestijo napadalcem na kongres.

Vmes pa še naprej služi na račun podpornikov tudi s svojo knjigo, ki je pravzaprav zbirka okrog 300 fotografij s pripisi v njegovem slogu, kjer na primer predsednico predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi zmerja kot povsem ponorelo.

Knjiga je naprodaj po 75 dolarjev, s Trumpovim avtogramom pa po 230 dolarjev. V dveh mesecih je zaslužila bruto 20 milijonov dolarjev, poroča CNN. Ugledne založbe zaradi napada na kongres niso hotele sodelovati in Trumpov sin Donald mlajši je nato soustanovil založbo z imenom "Založba zmagovite ekipe".