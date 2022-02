Akcija za zagotovitev poštenih volitev

V stranki Levica so sprožili kampanjo, cilj katere je poiskati čim večje število predstavnikov in predstavnic v volilnih odborih. Podobno akcijo so zagnali tudi v LMŠ.

Ljudstvo ima oblast. Petkov protivladni protest na Trgu republike.

© Luka Dakskobler

Levica je začela z akcijo nabiranja predstavnikov v volilnih odborih pod imenom Vključi se v volilni odbor, da zagotovimo poštene volitve. Kot so zapisali, je namen akcije zagotovitev poštenih volitev.

Letošnje državnozborske volitve bodo prelomne, so v Levici zapisali v sporočilu za javnost. Zato so sprožili kampanjo, cilj katere je poiskati čim večje število predstavnikov in predstavnic v volilnih odborih, so pojasnili. Naloga članov in članic volilnih odborov je namreč, da poskrbijo za normalen potek volitev in natančno štetje glasov, so dodali.

V Levici zato pozivajo svoje podpornike in podpornice, da se v odbore javijo sami ter da pomagajo poiskati prostovoljce in prostovoljke v krogu članov in podpornikov ter prijateljev, sokrajanov in družinskih članov, ki jim zaupajo takšno nalogo.

"Naloga članov in članic volilnih odborov je namreč, da poskrbijo za normalen potek volitev in natančno štetje glasov."



Levica

V SD posebne akcije ne bodo zagnali, so pa iz stranke za STA sporočili, da s široko mrežo članic in članov, z več kot 180 občinskimi organizacijami po Sloveniji na vseh volitvah in referendumih poskrbijo, da predlagajo člane volilnih odborov. V sodelovanju z okrajnimi volilnimi komisijami pa poskrbijo, da so članice in člani usposobljeni za delo na voliščih. "Volitve so izjemno pomembne, zato je nadzor nad zakonitostjo volitev še kako pomemben," so zapisali. V stranki sicer pozdravljajo aktivnost in vključevanje ljudi v volilne odbore.

"Volitve so izjemno pomembne, zato je nadzor nad zakonitostjo volitev še kako pomemben."



SD

V stranki SAB bodo mesta, ki jim pripadajo v volilnih odborih, najprej zapolnili s svojimi člani, ki jih bodo pozvali k sodelovanju in evidentiranju, so sporočili za STA. Če bodo za tem ostala prosta mesta, bodo ta ponudili prostovoljcem so zapisali, hkrati pa opozorili, da pri popolnjevanju mest s prostovoljci obstaja bojazen, da prek njih v volilne odbore lahko vstopijo članih drugih strank in s tem porušijo ustaljena razmerja. "S tem pa namesto demokratičnosti in legitimnosti dosežemo ravno nasprotno," so opozorili.

"V stranki bodo tako dve tretjini mest, ki jim pripadajo v volilnih odborih, ponudili prostovoljcem, predvsem mladim ter jim tako omogočili aktivno sodelovanje pri izvedbi državnozborskih volitev."



LMŠ

Preteklo sredo so podobno akcijo zagnali v LMŠ, pod imenom Aktiviraj se!, s katero pozivajo državljanke in državljane, da sodelujejo pri izvedbi prihajajočih volitev v DZ. "V stranki bodo tako dve tretjini mest, ki jim pripadajo v volilnih odborih, ponudili prostovoljcem, predvsem mladim ter jim tako omogočili aktivno sodelovanje pri izvedbi državnozborskih volitev," poudarjajo.