Test, ki je zanesljivejši in hitrejši od testa PCR?

Kitajski znanstveniki naj bi razvili zelo natančen test za novi koronavirus, ki rezultate prikaže v zgolj štirih minutah, bil pa naj bi tudi zanesljivejši od testa PCR

PCR testi veljajo za najbolj natančne teste za odkrivanje okužb z novim koronavirusom, vendar običajno traja več ur, da pokažejo rezultate.

© Tom Wolf / WikiCommons

Kitajski znanstveniki trdijo, da so razvili nov test za okužbo na novi koronavirus, ki je natančen kot laboratorijski test PCR, le da rezultate prikaže v samo štirih minutah. PCR testi veljajo za najbolj natančne teste za odkrivanje okužb z novim koronavirusom, vendar običajno traja več ur, da pokažejo rezultate.

V nekaterih državah so se zaradi velikega povpraševanja po testiranju, ki ga je spodbudilo eksponentno širjenje zelo nalezljive različice omikron, pojavili veliki zaostanki pri poročanju rezultatov testov.

Odgovor na to naj bi imeli raziskovalci z univerze Fudan v Šanghaju, ki sporočajo, da lahko njihov senzor zmanjša potrebo po dolgotrajnih laboratorijskih testih za covid-19.

V njihovih poskusih so odvzeli vzorce 33 okuženim osebam v Šanghaju, vzporedno pa so izvajali tudi PCR teste, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rezultati njihove metode so se popolnoma ujemali s testi PCR, navajajo v svojem poročilu.

Študija je preizkusila novo metodo na 54 vzorcih, med katerimi so bili tudi ljudje z vročino, ljudje z gripo in zdravi prostovoljci, pri čemer v teh primerih ni bilo lažno pozitivnih testov, zagotavljajo znanstveniki.

Raziskovalci iz Fudana so sporočili, da bo po razvoju njihova testna naprava lahko uporabna za hitro testiranje v različnih razmerah, vključno z letališči, zdravstvenimi ustanovami in celo doma.

Raziskovalci z univerze Fudan v Šanghaju

"PCR testi niso le počasni, temveč zahtevajo tudi laboratorijsko infrastrukturo, ki je v številnih državah lahko omejena. To posledično zmanjšuje število testov, ki jih je mogoče obravnavati vsak dan," so zapisali raziskovalci.