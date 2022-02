Nekdanji papež prosil za odpuščanje zaradi neukrepanja pri spolnih zlorabah otrok

"Vsem žrtvam spolne zlorabe lahko samo izrazim svoj globok sram, svojo globoko žalost in iskreno prošnjo za odpuščanje," je zapisal 94-letnik v pismu

Nekdanji papež Benedikt XVI.

Nekdanji papež Benedikt XVI. je prosil za odpuščanje zaradi neukrepanja pri spolnih zlorabah otrok v nemški katoliški cerkvi v času, ko je bil münchensko-freisinški nadškof. Njegovi pomočniki so sicer zavrnili obtožbe, da je bil takrat še nadškof Joseph Ratzinger vpleten v prikrivanje zlorab, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Vsem žrtvam spolne zlorabe lahko samo izrazim svoj globok sram, svojo globoko žalost in iskreno prošnjo za odpuščanje," je zapisal 94-letnik v pismu, objavljenem kot odgovor na nemško preiskavo prejšnji mesec.

"V katoliški cerkvi sem imel velike odgovornosti. Še toliko večja je moja bolečina zaradi zlorab in napak, ki so se zgodile na teh različnih mestih v času mojega mandata," je dodal.

Nekdanji papež je bil januarja v poročilu odvetniške družbe Westpfahl Spilker Wastl obtožen, da v času, ko je bil münchensko-freisinški nadškof, zavestno ni ukrepal v štirih primerih zlorabe otrok s strani duhovnikov.

Benedikt XVI. in njegovi pomočniki so januarja sicer priznali, da so avtorjem poročila nenamerno posredovali napačne informacije in zanikali nadškofovo udeležbo na sestanku o duhovniku Petru Hüllermannu leta 1980. Hüllerman je bil obtožen zlorabe 11-letnega dečka, vendar je bil kljub svoji preteklosti premeščen na pastoralne dolžnosti in je še več let ponavljal kazniva dejanja.

Pri tem so zanikali, da je bila na tem sestanku sprejeta kakršna koli odločitev o prerazporeditvi duhovnika na pastoralne dolžnosti, zdaj pa so sporočili, da o zlorabi ni bilo govora.

"V nobenem od primerov, ki jih analizira izvedensko poročilo, Joseph Ratzinger ni bil seznanjen s spolno zlorabo ali sumom spolne zlorabe, ki so jo zagrešili duhovniki. Izvedensko poročilo ne zagotavlja nasprotnih dokazov," so zapisali v izjavi.

Nekdanji papež je v pismu izrazil "globoko prizadetost", da so nekateri njegov "spregled" udeležbe na sestanku leta 1980 uporabili za vzbujanje dvoma v njegovo resnicoljubnost in ga celo označil za lažnivca.

Vatikan je prejšnji mesec zagovarjal nekdanjega papeža, češ da se je "boril" proti spolni zlorabi. Pred izvolitvijo za papeža je Ratzinger vodil vatikansko doktrinarno kongregacijo, s čimer je imel končno odgovornost za preiskovanje primerov zlorab, še poroča AFP.

