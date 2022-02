Tovornjakarji, ki nasprotujejo cepljenju, zaostrujejo protest in onemogočajo promet

V Kanadi so zavzeli glavni mejni prehod z ZDA pri Detroitu. Še naprej vztrajajo tudi tovornjakarji na Novi Zelandiji.

Kanadski tovornjakarji, ki nasprotujejo obveznemu cepljenju proti covidu-19, so včeraj zavzeli glavni mejni prehod z ZDA pri Detroitu in začasno onemogočili promet. Kanadske oblasti opozarjajo na gospodarsko škodo zaradi blokade prehoda. Še naprej vztrajajo tudi tovornjakarji na Novi Zelandiji, ki so jih navdahnili kanadski kolegi.

Protestniki že več kot teden dni blokirajo prestolnico Kanade Ottawo, kjer so oblasti razglasile izredne razmere. Napovedujejo, da ne gredo nikamor, dokler ukrepi proti širjenju pandemije ne bodo odpravljeni in dokler ne odstopi vlada premierja Justina Trudeauja.

Čeprav je sam konvoj večinoma miren, pa je policija zaskrbljena zaradi skrajno desne retorike dela protestnikov. Poročajo tudi o rasnih in homofobnih incidentih. Doslej so po navedbah policije v povezavi s protesti odprli 80 kazenskih preiskav, med drugim zaradi zločinov iz sovraštva in povzročitve premoženjske škode, ter več kot 20 aretacij, na svoji spletni strani poroča britanski BBC.

Policija je v torek poleg tega sporočila, da je v okoli sto tovornjakih našla otroke in vključila socialno službo, saj so izpostavljeni hrupu, izpušnim plinom in neustreznim higienskim pogojem.

V torek so sicer tovornjakarji tudi začasno blokirali promet na mostu Ambassador, ki povezuje Detroit v ZDA s kanadskim Windsorjem. Gre za najprometnejši mejni prehod na območju, preko katerega poteka dnevno 25 odstotkov vse trgovine med državama. Blokada je povzročila težave avtomobilski industriji.

Protest je izbruhnil zato, ker morajo vozniki tovornjakov pri prestopu meje med Kanado in ZDA v karanteno, če niso cepljeni proti covidu-19. V Kanadi je sicer cepljenih več kot 90 odstotkov vseh poklicnih voznikov.

Protestniki že več kot teden dni blokirajo prestolnico Kanade Ottawo, kjer so oblasti razglasile izredne razmere. Napovedujejo, da ne gredo nikamor, dokler ukrepi proti širjenju pandemije ne bodo odpravljeni in dokler ne odstopi vlada premierja Justina Trudeauja.

Predsednik sindikata prevoznikov Teamsters Canada, ki zastopa 55.000 voznikov, Francois Laporte, je dejal, da protestniki ne predstavljajo voznikov. "Sramotno širjenje sovraštva pod vodstvom politične desnice, ki ga spodbujajo izvoljeni konservativni politiki, ne predstavlja vrednot Teamsters Canada niti velike večine naših članov," je dejal Laporte.

Premier Trudeau je v torek dejal, da so vsi utrujeni od covida-19 in omejitve ne bodo trajale večno. Opozoril je, da ima Kanada eno najvišjih stopenj precepljenosti na svetu. "Ta vlada od vsega začetka sledi znanosti, najboljšim nasvetom o javnem zdravju, zato da zavaruje čim več ljudi in to je delovalo," je dejal Trudeau.

Več kanadskih provinc je medtem tudi napovedalo odpravo ali vsaj občutno omilitev proticovidnih ukrepov v tem in prihodnjem mesecu. Ti ukrepi so v Kanadi trenutno med najstrožjimi na svetu. V Saskatchewanu na zahodu države so v torek izrazili pripravljenost za odpravo vseh omejitev, medtem ko so oblasti v provincah Alberta in Quebec te omejitve v prihodnjih tednih pripravljene bistveno omiliti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Smrtnost zaradi covida-19 v Kanadi glede na število prebivalstva predstavlja tretjino tiste, ki jo beležijo v ZDA. Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je v Kanadi doslej z novim koronavorusom okužilo 3,1 milijona ljudi, umrlo pa jih je 35.000. V ZDA je okuženih 77 milijonov, umrlo pa jih je 980.600. V ZDA so doslej cepili 65 odstotkov prebivalcev, v Kanadi pa 78,7 odstotka.

Kanadski protest izkoriščajo zase nekateri ameriški politiki, kot je Cruz, ki si želi širitve protesta v ZDA. Cruz je od zvezne komisije za trgovino (FTC) zahteval uvedbo preiskave platforme za zbiranje donacij GoFundMe, ki je v petek prekinila zbiranje sredstev za kanadske protestnike.

GoFundMe je najprej sporočila, da bo vrnila denar tistim, ki bodo za to zaprosili, ostalo pa bo šlo v dobrodelne namene. Kasneje si je premislila in obljubila avtomatična vračila. Preiskavo zahtevata tudi pravosodni minister Teksasa Ken Paxton in guverner Floride Ron DeSantis.

Kanadski tovornjakarji so sicer navdahnili tudi somišljenike na drugem koncu sveta, v Novi Zelandiji. Ti so svoj protestni "konvoj svobode" v prestolnici Wellington pripravili v torek in ga danes v veliki meri tudi zaključili.

A nekaj sto najbolj zagretih nasprotnikov protikoronskih ukrepov se je utaborilo pred poslopjem novozelandskega parlamenta in vztrajajo, da bodo ostali "kolikor dolgo bo treba". Kakih sto policistov je na stopnicah pred vhodom v parlament zato postavilo zaporo in situacija je bila po poročanju AFP precej napeta. Tri protestnike so aretirali, do hujših izgredov pa ni prišlo.

MOrCidT4S0s

1SnxdUIuTJs

CL1uW-Mriug

PWiMc7WefP8