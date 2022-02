Prve spolno nevtralne nagrade

Brite podeljuje Britanska fonografska industrija od leta 1977, letos pa so prvič odpravili razlikovanje nagrad po spolih, med drugim za britanskega izvajalca oziroma izvajalko leta

Na torkovi podelitvi glasbenih nagrad brit v Londonu, je britanska pevka Adele za aktualno ploščo 30 osvojila kipec za album leta. Zvezdnica jje prejela še nagrado za izvajalko leta in za pesem leta s skladbo Easy On Me, poročajo tuje tiskovne agencije.

"To nagrado želim posvetiti svojemu sinu in njegovemu očetu Simonu. Ta album ne prikazuje le moje poti, ampak našo," je ob prevzemu nagrade dejala v solzah. "Ponosna sem nase, da sem zmogla toliko poguma in spisala pesmi, ki so izredno osebne. Tega ne počne več veliko ljudi," je dodala.

V najbolj prestižnih kategorijah za album in izvajalca leta je Adele zasenčila Eda Sheerana ter raperja Davea in raperko Little Simz, ki so skupaj z njo prejeli največ nominacij, za nagradi pa se je potegoval še Sam Fender. S tem je 33-letnica dosegla 12 kipcev v karieri, kar je le en manj od rekorderja Robbieja Williamsa.

"Razumem, zakaj so spremenili ime te nagrade, vendar mi je zelo všeč biti ženska, ker sem umetnica."



Adele,

glasbenica

"Razumem, zakaj so spremenili ime te nagrade, vendar mi je zelo všeč biti ženska, ker sem umetnica," je dejala ob aplavzu v polni dvorani. "Ne morem verjeti, da je v tolikšni konkurenci zmagala klavirska balada," pa je dejala ob nagradi za pesem oziroma singel leta.

Podeljevalci so pojasnili, da so opustili kategorije, ki so razvrščene po spolu, da bi proslavili umetnike izključno zaradi njihove glasbe in dela, ne pa zaradi tega, kako se identificirajo ali kako jih vidijo drugi. Sam Smith, ki se identificira kot nebinarna oseba, tako lani ni prijavil svojega albuma Love Goes, ker ni sodil ne v izključno moško ne v izključno žensko kategorijo.

Pri letošnjih nominacijah so zabeležili največje število glasbenic v več kot desetletju, in sicer 18, čeprav so še vedno prevladovali glasbeniki. Prvič po letu 2006 pa so za največji večer britanske popularne glasbe ponovno uvedli žanrsko zasnovane nagrade za alternativo oziroma rock, pop, R&B in plesno glasbo ter hip-hop, rap in grime. Zanje so glasovali oboževalci in ne poznavalci glasbene industrije.

Pevka Dua Lipa, lanska dobitnica nagrade za britanski album leta, je zmagala pri glasovanju TikTok za najboljšo pop/R&B zasedbo, Sam Fender pa je iz rok člana Rolling Stonesov Ronnieja Wooda dobil nagrado za najboljšega rock oziroma alternativnega izvajalca.

Kipec za tekstopisca leta je prejel Ed Sheeran, raperka Little Simz pa je s četrtim albumom Sometimes I Might Be Introvert odnesla nagrado za najboljšo debitantko.

