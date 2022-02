»Slovenija lahko ta nakup prepreči«

V Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo opozarjajo, da bo odprodaja slovenskih strateških turističnih podjetij v tuje roke za zaposlene prinesla dodatno negotovost, zavirala rast plač in ustvarjala težje pogoje dela

Kupca Yorkovega deleža v Savi obvladuje skupina ljudi, ki je blizu madžarskemu premierju Viktorju Orbanu (na fotografiji s svojim političnim sopotnikom in prijateljem Janšo)

© Borut Krajnc

Medtem ko imata Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) do konca meseca čas za odločitev o uveljavitvi predkupne pravice za Yorkov delež v Savi, se vrstijo pozivi za zaščito strateške turistične infrastrukture. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) so tak poziv danes posredovali v Državni zbor (DZ), v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo pa so politiko pozvali k uveljavitvi predkupne pravice.

"Odprodaja slovenskih strateških turističnih podjetij v tuje roke bo za zaposlene prinesla dodatno negotovost, zavirala rast plač in ustvarjala težje pogoje dela. Iskreno verjamemo, da pehanje za dobičkom ne more in ne sme biti edino vodilo, še manj izbira predstavnikov ljudstva, ki odločitve sprejemajo na politični ravni."



Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo

Do pozivov za zaščito turistične infrastrukture prihaja potem, ko se je sklad York prejšnji teden odločil svoj 43-odstotni delež v Savi prodati družbi Prestige Tourism, za katero stoji madžarski kapital. Neuradno naj bi cena za omenjeni delež znašala 38 milijonov evrov. Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad), ki imata v Savi nekaj manj kot 47-odstotni lastniški delež, lahko sicer uveljavljata predkupno pravico, odločitev o tem morata sprejeti do konca meseca.

O usodi Save in slovenskega turizma bo sicer danes popoldne na zahtevo opozicije potekala seje komisije DZ za nadzor javnih financ. Opozicija od države zahteva uresničitev predkupne pravice, pri tem pa ni osamljena. V ponedeljek so k temu državo pozvali že v Obalni sindikalni organizaciji - KS 90, danes so poslance DZ, parlamentarne stranke, vlado, predsednika republike in gospodarskega ministra k uresničitvi predkupne pravice pozvali v Zavezništvu za demokratično in pravično Slovenijo.

"Slovenija ta nakup lahko prepreči, saj ima v tem primeru predkupno pravico, ki pa je menda ne namerava izkoristiti, češ da posel za našo državo naj ne bil dovolj zanimiv."



Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo

Kot so navedli v zavezništvu, kupca Yorkovega deleža v Savi obvladuje skupina ljudi, ki je blizu madžarskemu premierju Viktorju Orbanu, tako da po njihovem ne gre dvomiti, da za poslom stoji sosednja država. "Slovenija ta nakup lahko prepreči, saj ima v tem primeru predkupno pravico, ki pa je menda ne namerava izkoristiti, češ da posel za našo državo naj ne bil dovolj zanimiv," so zapisali. Če država predkupne pravice ne bo izkoristila, bo to po njihovem ena največjih napak, ki smo jih doslej storili pri upravljanju državnega premoženja, teh pa ni bilo malo.

"Če vlada ne bo pravočasno sprejela ustrezne odločitve, bo resno prizadela vitalne interese naše države. Za tako ravnanje bo težko ponudila pojasnilo, ki bi demokratično večino državljanov in državljank Slovenije lahko zadovoljilo," so še zapisali v zavezništvu, katerega člani so med drugim ekonomist Bogomir Kovač, nekdanja ministra Ivan Svetlik in Dušan Keber ter filozofinja in sociologinja Spomenka Hribar.

"Če vlada ne bo pravočasno sprejela ustrezne odločitve, bo resno prizadela vitalne interese naše države. Za tako ravnanje bo težko ponudila pojasnilo, ki bi demokratično večino državljanov in državljank Slovenije lahko zadovoljilo."



Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo

Na poslanke in poslance DZ so se pred današnjo sejo komisije za nadzor javnih financ obrnili tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), kjer, kot poudarjajo, podpirajo številne pozive in prizadevanja Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije v boju za ohranitev slovenskih turističnih biserov. Sindikat delavcev v turizmu je namreč konec januarja izrazil svoje nasprotovanje prodaji slovenskih hotelov madžarskim lastnikom.

"Strinjamo se, da bo odprodaja slovenskih strateških turističnih podjetij v tuje roke za zaposlene prinesla dodatno negotovost, zavirala rast plač in ustvarjala težje pogoje dela. Iskreno verjamemo, da pehanje za dobičkom ne more in ne sme biti edino vodilo, še manj izbira predstavnikov ljudstva, ki odločitve sprejemajo na politični ravni," so zapisali in pozvali k zaščiti slovenske strateške turistične infrastrukture.