Tudi na Švedskem odpravili večino omejitev

Za restavracije in bare ne veljajo več omejitve glede delovnega časa in zasedenosti, odpravljene so tudi omejitve števila udeležencev na dogodkih, na sredstvih javnega prevoza maske niso več obvezne

© Alexandra Koch / Pixabay

Švedska je danes odpravila večino omejitev, ki so bile sprejete za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Tako za restavracije in bare ne veljajo več omejitve glede delovnega časa in zasedenosti, odpravljene so tudi omejitve števila udeležencev na dogodkih, na sredstvih javnega prevoza maske niso več obvezne.

Pri vstopu na Švedsko potnikom iz držav EU ni več treba preložiti dokazila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa so odpravo omejitev že minilo noč praznovali v nekaterih švedskih nočnih lokalih. Pred njimi so se tik pred polnočjo, ko so bile omejitve odpravljene, zbrale dolge vrste ljudi.

Pri vstopu na Švedsko potnikom iz držav EU ni več treba preložiti dokazila o cepljenju, prebolelosti ali testiranju.

Vlada je odpravo omejitev napovedala pred tednom dni, saj so ocenili, da je pandemija vstopila v novo fazo, večina prebivalstva je namreč cepljenega, različica omikron pa povzroča blažjo obliko bolezni.

Še naprej pa na Švedskem veljalo ukrepi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše, s katerimi želijo zavarovati najbolj ranljive pred okužbo.

Večino omejitev zaradi koronavirusa so že prejšnji teden odpravili na Danskem, za rahljanje ukrepov pa se odloča še več drugih evropskih držav.