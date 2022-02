»Razmere so zelo zapletene. Vse pozivam, naj molčijo.«

Najmočnejša sila v italijanskem parlamentu v vse večji krizi

Beppe Grillo, ustanovitelj stranke Gibanje pet zvezd

© Flickr

Kriza v Gibanju pet zvezd, trenutno najmočnejši sili v italijanskem parlamentu, se je še poglobila, potem ko je sodišče razveljavilo nov statut gibanja in volitve vodstva stranke, ki so bile lani avgusta in na katerih je bil na čelo izvoljen nekdanji premier Giuseppe Conte.

Sodišče v Neaplju je v ponedeljek namreč odločilo o pritožbi več privržencev gibanja, ki niso mogli glasovati na strankarskih volitvah avgusta lani. Na volitvah so lahko sodelovali le člani, ki so bili v gibanju več kot šest mesecev.

"Razmere so zelo zapletene. Vse pozivam, naj molčijo," je v odzivu na odločitev sodišča torek na Facebooku zapisal ustanovitelj gibanja Beppe Grillo.

Conte je že v ponedeljek dejal, da gre zgolj za formalizem in da želi ostati na položaju. Dodal je, da že načrtujejo spremembo statuta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gibanje, ki je slavilo na volitvah leta 2018, se sicer že nekaj časa sooča z notranjimi spori, njegova priljubljenost v anketah pa nezadržno pada.

Sodišče v Neaplju je odločilo o pritožbi več privržencev gibanja, ki niso mogli glasovati na strankarskih volitvah avgusta lani. Na volitvah so lahko sodelovali le člani, ki so bili v gibanju več kot šest mesecev.

Na zadnjih volitvah so dobili 32 odstotkov glasov, glede na zadnje raziskave, opravljene ta mesec, pa lahko računajo le še na okoli 15 odstotkov glasov.

Gibanje pet zvezd je bilo leta 2009 ustanovljeno s ciljem, da postane alternativa obstoječim strankam na levici in desnici. Napovedovali so delovanje proti obstoječemu sistemu.

Po mnenju analitikov, ki jih navaja francoska tiskovna agencija AFP, dogajanje v gibanju sicer ne bo ogrozilo vlade premierja Maria Draghija, saj, kot poudarjajo, italijanske stranke še niso pripravljene na nove volitve, kar je dokazalo tudi dogajanje okoli volitev predsednika države.

Prav po volitvah predsednika se je boj za prevlado znotraj Gibanja pet zvezd med Contejem in nekdanjim vodjo, zunanjim ministrom Luigijem Di Maiom še zaostril in Di Maio je pred dnevi odstopil iz upravnega odbora stranke.

Conte si je na predsedniških volitvah prizadeval za podporo vodji italijanskih obveščevalcev Elisabetti Belloni, medtem ko ji je Di Maio nasprotoval.