Ukrajina: »Rusija se poskuša maščevati, ker je Sovjetska zveza izgubila hladno vojno«

Ukrajina je ocenila, da evropski diplomatski pritisk, katerega cilj je preprečiti rusko invazijo na to nekdanjo sovjetsko republiko, deluje, vendar so razmere še vedno napete

Vladimir Putin, ruski predsednik

© www.kremlin.ru

Ukrajina je danes ocenila, da evropski diplomatski pritisk, katerega cilj je preprečiti rusko invazijo na to nekdanjo sovjetsko republiko, deluje, vendar so razmere še vedno napete, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Razmere ostajajo napete, a so pod nadzorom. Diplomacija še naprej zmanjšuje napetosti," je po pogovorih s španskim zunanjim ministrom Josejem Manuelom Albaresom dejal ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba.

"Način, na katerega se bo na krizo odzvala širša evropska skupnost, bo določil prihodnost evropske varnosti in vsake posamezne evropske države," je še dejal vodja ukrajinske diplomacije.

"Razmere ostajajo napete, a so pod nadzorom. Diplomacija še naprej zmanjšuje napetosti."



Dmitro Kuleba,

ukrajinski zunanji minister

"Brez pretiravanja, Rusija se poskuša maščevati, ker je Sovjetska zveza izgubila hladno vojno, zato danes govorimo o obrambi celotne varnostne arhitekture Evrope," je še dejal Kuleba. Dodal je, da je "stališče Ukrajine, da Rusija v zadnjih letih resno krši mednarodno pravo in dogovore iz Minska" o rešitvi konflikta na vzhodu Ukrajine. "In za to bi jo morali kaznovati s sankcijami," je pozval ukrajinski zunanji minister.

"Način, na katerega se bo na krizo odzvala širša evropska skupnost, bo določil prihodnost evropske varnosti in vsake posamezne evropske države."



Dmitro Kuleba

Kuleba je omenjeno izjavil po diplomatski turneji francoskega predsednika Emmanuela Macrona v Moskvi, Kijevu in Berlinu. Macron je po pogovorih v Moskvi dejal, da mu je ruski predsednik Vladimir Putin zagotovil, da Kremelj "ne bo vir zaostrovanja".

Washington na drugi strani ocenjuje, da odločitev Rusije, da v bližini meje z Ukrajino namesti več kot 100.000 vojakov, kaže, da Putin resno razmišlja o invaziji, s katero naj bi spremenil prozahodno usmeritev Kijeva.

Ukrajina tudi poudarja, da poskuša zmanjšati bojazni pred vojno, saj ima to "negativne posledice na naložbeno ozračje v državi in razpoloženje javnosti". Obenem pa dodaja, da se zavzema za "stroge preventivne akcije proti Rusiji, s katerimi naj bi slednjo kaznovali zaradi njene vloge v osemletnem konfliktu na vzhodu Ukrajine".

qML_7LYy1qY

6VgkT0MCzTw