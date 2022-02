»Višji stroški, več birokracije in zamude na meji«

Poročilo britanskega parlamenta ugotavlja, da so posledice brexita zaenkrat negativne. Razmere naj bi se letos še dodatno poslabšale.

Višji stroški, več birokracije in zamude na meji - to je zaenkrat edina opazna posledica brexita za britanska podjetja, ocenjuje poročilo, ki ga je pripravil odbor britanskega parlamenta za javne finance. Kot dodaja, se bodo razmere letos verjetno še poslabšale. Na Otoku so sicer medtem dobili novega državnega sekretarja za "priložnosti brexita".

Na obseg zunanje trgovine so v času, odkar je Velika Britanija izstopila iz enotnega trga in carinske unije, resda vplivali pandemija covida-19 in širši globalni pritiski v dobavnih verigah, a svoj del je nedvoumno prispeval tudi brexit. Ta je predvsem občutno povečal birokracijo, s katero se morajo ukvarjati britanska podjetja, po poročanju BBC izpostavlja danes objavljeno poročilo.

"Ena od velikih obljub brexita je bila osvoboditev britanskih podjetij, ki naj bi dobila prostor, da maksimirajo svojo produktivnost in prispevek h gospodarstvu. To zdaj, na dolgi poti okrevanja po pandemiji, še posebej nujno potrebujemo. A edini opazen učinek doslej so le višji stroški, papirologija in zamude na mejah," piše v poročilu.

Kot svari omenjeni odbor, bodo letos v veljavo stopile nove kontrole pri uvozu blaga iz EU, kar bi lahko pomenilo nove motnje in zamude v trgovini z unijo. Člane odbora skrbi tudi, kaj se bo zgodilo, ko se bo spričo umirjanja pandemije covida-19 bistveno znova okrepil potniški promet čez Rokavski preliv.

Odbor zato vlado poziva k dodatnim prizadevanjem za izboljšanje režimov na meji, vzpostavljenih po izstopu Velike Britanije iz povezave. Vladne napovedi, da bo do leta 2025 vzpostavila najbolj učinkovito mejo na svetu, pa je označil kot "optimistično, glede na stanje danes".

Poročilo sicer prihaja dan po tem, ko je Velika Britanija dobila novega državnega sekretarja za "priložnosti brexita in učinkovitost vlade". Ta položaj je v okviru preoblikovanja vladne ekipe premierja Borisa Johnsona namreč prevzel eden najvidnejših zagovornikov britanskega izstopa iz EU Jacob Rees-Mogg. Njegova glavna naloga bo preučiti, katera evropska pravila lahko v Veliki Britaniji zdaj, ko niso več del unije, odpravijo, piše BBC.

