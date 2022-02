Kanadski premier obsodil proteste proti vladnim ukrepom, policija zagrozila z aretacijami

"Blokade in nezakoniti protesti so nesprejemljivi in negativno vplivajo na posle in proizvodnjo. Storiti moramo vse, da jih končamo," je dejal kanadski premier Justin Trudeau

Kanadska policija je v sredo udeležencem protesta proti ukrepom za zajezitev pandemije covida-19, ki ga vodijo tovornjakarji, zagrozila z aretacijami. Premier Justin Trudeau pa je proteste označil za nesprejemljivo početje, ki ogroža gospodarsko okrevanje države po pandemiji.

Blokadi mostu Ambassador, preko katerega med Detroitom in Windsorjem poteka večina tovornega prometa med ZDA in Kanado, se je v sredo pridružilo še več protestnikov, kanadska prestolnica Ottawa pa je oblegana že dva tedna.

"Blokade in nezakoniti protesti so nesprejemljivi in negativno vplivajo na posle in proizvodnjo. Storiti moramo vse, da jih končamo," je v spodnjem domu parlamenta v sredo dejal Trudeau.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki pa je v Washingtonu dejala, da so ameriški uradniki v tesnem stiku s kanadskimi glede blokade mostu. Tudi ona je poudarila, da blokada po nepotrebnem ogroža ameriško gospodarstvo.

Pred vladnimi pisarnami v Ottawi je parkiranih okrog 400 vozil, ki z glasnim hupanjem izražajo protest proti obveznemu cepljenju, karantenam in maskam.

Zaskrbljenost so izrazila tudi številna poslovna združenja na ameriški in kanadski strani meje, ki so zahtevala konec blokade. Za ameriške republikance, kot je senator Ted Cruz iz Teksasa, pa je protest politično darilo, ki ga izkoriščajo ne glede na posledice.

Cruz skupaj z bivšim predsednikom Donaldom Trumpom izraža podporo protestu, poziva k podobnemu protestu na ameriški strani meje in napada Trudeauja.

ohUVAIXZ5P4

Protestniki za zdaj ne nameravajo oditi nikamor in napovedujejo, da bodo vztrajali. To bi pomenilo policijsko posredovanje in množične aretacije. Več kot 90 odstotkov kanadskih poklicnih voznikov se je cepilo proti covidu-19, težave dela manjšina, ki zavrača cepljenje.

Posledice so že oprijemljive, saj so v Windsorju v torek zaradi pomanjkanja materiala poslali domov 5000 tovarniških delavcev, zaprtje pa napoveduje nekaj avtomobilskih tovarn, ker ni avtomobilskih delov.

Tako imenovani "konvoj svobode" kanadskih voznikov tovornjakov se je začel pred mesecem dni na zahodu države in se je premikal proti prestolnici na vzhodu. Konvoj je sprožil solidarnostne proteste drugje po Kanadi, ZDA in drugih državah sveta.

Kanadsko sodišče je tovornjakarje že v ponedeljek pozvalo, naj nehajo trobiti, policija pa jih je v sredo opozorila, da jih čakajo kazenske ovadbe in zaplemba vozil, če ne prenehajo z nezakonitim oviranjem ulic v Ottawi.

Lpo1_Jf1jxA