Jerala: »Cepiva proti covidu-19 ne morejo povzročiti mutacij virusa«

Nove različice sars-cov-2 nastanejo s širjenjem virusa, ki ga cepiva zmanjšujejo, pojasnjujejo v Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO)

Dr. Roman Jerala, vodja odseka za sintezno biologijo na kemijskem inštitutu

© Uroš Abram

Belgijski doktor veterinarske medicine in virolog Geert Vanden Bossche je 24. decembra lani v javnem pozivu Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) zapisal, da mu je »eden od najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za cepiva sporočil, da bo cepljenje s cepivi proti covidu-19 vzgojilo nove različice virusa«. Kateri strokovnjak, ni pojasnil.

Na WHO so pojasnili, da nove različice virusa nastajajo zaradi širjenja virusa, kar cepiva zmanjšujejo. Po njihovih podatkih nobeno izmed cepiv proti covidu-19 ni bilo povezano z nastankom novih različic.

Različice, ki so bolj prenosljive in povzročijo težji potek bolezni ali zmanjšajo učinkovitost ukrepov, kot so na primer cepiva, WHO označuje kot skrb vzbujajoče. Trenutno so to različice alfa, beta, gama, delta in omikron, ki se je edini razvil po začetku cepljenja decembra leta 2020. Prvi primer okužbe z omikronom je bil odkrit novembra lani v Južnoafriški republiki, kjer je bilo takrat polno cepljenih le 23,5 odstotka prebivalstva.

Vodja odseka za sintezno biologijo na kemijskem inštitutu Roman Jerala je poudaril, da cepiva ne morejo povzročiti mutacije virusa, saj te nastanejo pri nenatančnem pomnoževanju virusa in s tem povezanih napak.

Več o si lahko preberete v prispevku neprofitnega spletnega medija Oštro.si.