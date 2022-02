Zahteva za spremembo zakonodaje zaradi ubojev žensk

Na Hrvaškem po vse več ubojih žensk zahteva vladi, naj v kazenski zakonik posebej uvrsti tudi femicid kot spolno pogojeno nasilje ali uboj zaradi sovraštva do žensk

Po vse več ubojih žensk so hrvaški socialdemokrati naslovili zahtevo vladi, naj v kazenski zakonik posebej uvrsti tudi femicid kot spolno pogojeno nasilje ali uboj zaradi sovraštva do žensk, je v sredo sporočila predsednica poslanske skupine socialdemokratov Ivana Posavec Krivec. Kot je spomnila, so predlog že poslali na vlado, a ga je ta zavrnila.

Hrvaška družba je obtičala na mrtvi točki, ker ni definirala orodij za reševanje spolno pogojenega nasilja nad ženskami, je na sredini novinarski konferenci opozorila Posavec Krivec. Problematično se ji zdi tudi to, da morilca ženske po uboju kvalificirajo kot vznemirjenega ali duševno neprištevnega, saj je to po njenih besedah lahko olajševalna okoliščina na sodišču, nikakor pa ne more biti olajševalna okoliščina za storjeni zločin.

Ivana Posavec Krivec

Žrtve nasilja so ženske vseh starosti in vseh poklicev, ne glede na to, kje na Hrvaškem živijo, na žalost pa ne gre več za osamljene primere, ampak to postaja nekaj vsakdanjega, je še opozorila poslanka. "Vsakega zločina ni mogoče preprečiti, je pa mogoče jasno določiti smernice v družbi, ki sporočajo, da ni sprejemljiva niti ena oblika nasilja in da bo to najstrožje kaznovano," je poudarila.

Socialdemokratka Vesna Nađ je opozorila, da glede na to, da Hrvaška v kazenskem zakoniku nima definiranega pojma femicid kot spolno pogojenega nasilja in najokrutnejše oblike uboja iz sovraštva do ženske, ne preseneča, da so sodniki in sodnice ter državni tožilci in tožilke pred dvema letoma na izobraževanjih rekli, da se prvič srečujejo z besedo femicid.

Vesna Nađ

"S politiko potiskanja glave v pesek problem ne bo izginil. Nismo niti na sredini februarja, pa so se že zgodili trije femicidi. Kako vlada misli preprečevati spolno pogojeno nasilje, če niti pravosodni strokovnjaki ne poznajo pojma femicid? Kako bomo ocenjevali oteževalne okoliščine? Ali bo morda olajševalna okoliščina za ubijalca z Reke to, da je pel cerkvene pesmi?" se je vprašala Vesna Nađ in s tem spomnila na umor, ki se je zgodil minulo nedeljo, ko je moški v gostinskem lokalu na Reki do smrti pretepel žensko.

