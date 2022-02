Ameriška desnica bi prepovedala razpravo o spolni usmerjenosti

Agenda cenzuriranja vdira v izobraževalne ustanove ‒ od prepovedi knjig do elektronskega nadziranja učiteljev in potvarjanja zgodovine

Ameriški predsednik Joe Biden je diskriminatorni zakon opredelil kot sovražen in obljubil podporo učencem, ki jih bo prizadel.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek na Twitterju kritiziral predlog floridskega zakona, ki prepoveduje razpravo ter informiranje o spolni usmerjenosti in identiteti v osnovni šoli. Biden je diskriminatorni zakon opredelil kot sovražen in obljubil podporo učencem, ki jih bo prizadel.

Podporniki zakona trdijo, da gre za pravice staršev, nasprotniki zakona pa so ga poimenovali "Ne govori gej". Republikanski guverner Floride Ron de Santis predlog zakona, ki ga je pripravila republikanska večina v floridskem kongresu, podpira.

Predlagani zakon z zavajajočim naslovom "Pravice staršev v izobraževanju" določa, da osnovne šole ne smejo "spodbujati" razprav o spolni usmerjenosti ali spolni identiteti ter dovoliti razprav, ki po njihovem "niso primerne starosti učencev". Starši bodo lahko po sprejetju zakona tožili šole, če bodo njihove otroke učile "nekaj, kar se jim ne bo zdelo primerno".

"DeSantis je zavezan svoji agendi cenzuriranja, ki vdira v naša življenja, od prepovedi knjig do elektronskega nadziranja učiteljev in potvarjanja zgodovine," je sporočila izvršna direktorica skupine za pravice LGBTQ+ oseb Enakost Florida Nadine Smith. Dodala je, da DeSantis to izkorišča za svojo predsedniško kandidaturo in želi konsolidirati svojo skrajno desno bazo.

"Naj ne bo pomote. To se ne dogaja le na Floridi. Republikanski voditelji po vseh ZDA regulirajo, kaj otroci lahko berejo in česa ne smejo, kaj se lahko učijo in česa ne, in kar je najhuje, kaj ne smejo biti," je dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

Jezni starši na Floridi, ki nasprotujejo cepljenju proti covidu-19 in zaščitnim maskam, že leto dni na sejah šolskih odborov glasno protestirajo proti šolskim programom glede zgodovine, rase, spolne usmerjenosti in podobnega. Okrožje Polk na Floridi je že odstranilo 16 knjig iz šolskih knjižnic, ker naj vsebina ne bi bila primerna za otroke, med njimi je tudi knjiga Tek za zmajem.

